Dit zijn de vijf superfavorieten van het Songfestival

Eindelijk prijs?

Er treden 26 landen aan in de finale, waarvan 8 die nog nooit wonnen. Dit jaar zou daar zomaar eens verandering in kunnen komen voor Malta, dat al 33 keer deelnam. Voor IJsland - de gedoodverfde winnaar van vorig jaar - is het ook nog mogelijk. De bookmakers plaatsen Daði & Gagnamagnið met hun ‘10 Years’ op een zesde plaats, maar de band zal niet live aanwezig zijn in Ahoy vanavond. Het gevolg van een positieve coronatest bij een van de groepsleden. Daarnaast hebben San Marino - dat de hulp inriep van de Amerikaanse rapper Flo Rida - Bulgarije, Litouwen, Cyprus, Moldavië en Albanië vanavond een (water)kans op hun eerste eindwinst.