Dit zijn de populairste kersthits op Spotify

‘All I Want For Christmas is You’ zit wereldwijd al aan meer dan 1 miljard streams op Spotify en staat dus ook bij ons afgetekend op kop. Verder in de top vijf van de Spotify-lijst zien we enkele ‘usual suspects’, zoals ‘Last Christmas’ van Wham! en ‘It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas’ van Michael Bublé. Tussen alle klassiekers duikt wel het popnummer ‘Santa Tell Me’ op van Ariana Grande. Het nummer is het derde meest gestreamd. Met ‘Tous les deux’ van Miya staat ook een Belgische plaat op zeven.