Dit zijn de genomineerden voor de MIA’s: Stromae als topfavoriet en Pommelien Thijs steekt CAMILLE voorbij

Muziek Frank Verstrae­ten brengt Zillion terug naar Antwerpen: “Terug naar de club uit 1997”

Hij zou geruisloos weer in de anonimiteit verdwijnen, maar niets blijkt minder waar. Na de succesvolle Zillion-feestjes in de Waagnatie en de hopeloos uitverkochte ‘PROJEXXX’-party in Gent, keert de legendarische danstempel terug naar z’n roots. Op 10 februari strijkt het nieuwe feestconcept van Verstraeten neer in het Antwerpse Sportpaleis. “Die avond zal Zillion pas écht herrijzen”, klinkt het.

6:24