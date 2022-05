Dit weekend trouwen Werchter en Tomorrowland op Core: zijn de festivalreuzen de kleintjes aan het wurgen?

Songfestival Jérémie Makiese zingt vanavond als 16e op het Songfesti­val: "Ze zijn hier in Turijn laaiend enthousi­ast over hem”

“Ik heb mijn nummer nog geen enkele keer gezongen zoals in de studio.” Jérémie Makiese is klaar om miljoenen Songfestivalfans te overtuigen met ‘Miss You’. Onze nationale hoop mag zaterdagavond als zestiende aan de bak in de finale van het Eurovisiesongfestival, al weet hij zelf nog niet goed hoe het nummer precies gaat klinken. Hoe ziet zijn dag er vandaag uit? Heeft hij last van zenuwen? Hoe populair is hij daar in het artiestendorp? En hoeveel kans maakt hij? Wij vroegen presentator Peter Van de Veire én de zingende keeper himself om tekst en uitleg.

