“Dit was het enige dat 2021 nog goed had kunnen maken”: artiesten reageren op afzegging Pukkelpop

MuziekHet zat er al even aan te komen, maar nu is het ook officieel: Pukkelpop gaat dit jaar niet door. Te moeilijk om alles geregeld te krijgen met de verplichte coronatesten, laat de organisatie weten. Bij de artiesten die normaal gezien in augustus het beste van zichzelf moesten geven, klinkt vooral verbazing, want zij wisten nog van niets. “We worden eigenlijk al 1,5 jaar keer op keer naar beneden geduwd."

“Ik was er even stil van.” Voor Christophe, die als MC Six samen met Nadiem Shah op de affiche stond, kwam de annulatie van Pukkelpop als een donderslag bij heldere hemel. “Ik ben het net tien minuten geleden te weten gekomen, ik wist dit nog niet. Nu ja, op Pukkelpop komen veel artiesten, en het is niet zo dat ik helemaal bovenaan de lijst met te bellen mensen sta”, lacht hij. Al valt er eigenlijk niet veel te lachen. “Ik vind het lastig, het is nog niet helemaal doorgedrongen”, zegt hij. “Moeilijk. In de eerste plaats omdat we er allemaal zoveel zin in hadden, om eindelijk nog eens terug op die vertrouwde plek te staan. Iedereen keek er zo hard naar uit. Dat is heel pijnlijk. Dit was het enige dat 2021 nog goed had kunnen maken.”

Quote Hopelijk nodigen ze volgend jaar alle artiesten die nu op de affiche staan weer uit. Dan kunnen we alles goedmaken. MC Six

Christophe heeft begrip voor de organisatie, maar had toch gehoopt dat er nog een oplossing mogelijk was. “Ik had echt gedacht dat het wel zou lukken, zeker omdat het vaccineren toch wel aan een redelijk tempo gaat, en de meeste 16-jarigen tegen dan misschien al gevaccineerd zijn. Ik had ook al wel vernomen dat er verschillende scenario’s waren uitgedokterd, dus ik dacht dat er wel in een of andere vorm iets ging kunnen gebeuren. Daarom verbaast het mij nu zo dat ze er toch de stekker hebben uitgetrokken. Al zullen ze er wel een goede reden voor hebben. Ik weet dat de organisatie bestaat uit ongelofelijk professionele mensen die hun sporen welverdiend hebben. Zij weten wel wat haalbaar is of niet.” En dus kan Christophe niets anders doen dan vooruitkijken naar 2022. “Hopelijk nodigen ze volgend jaar alle artiesten die nu op de affiche staan weer uit. Dan kunnen we alles goedmaken, hopelijk in de juiste omstandigheden.”

Boosheid

Ook Ibe Wuyts was niet op de hoogte van de afgelasting van het festival. “Ik wist het zelf niet op voorhand”, klinkt het. Bij de jonge muzikant overheerst vooral boosheid en teleurstelling. “Toen werd aangekondigd dat het zou doorgaan, leek het wel even ’too good to be true’, maar het gaf ook veel hoop. Aan mij en aan iedereen in de evenementensector. Horen dat het dan toch niet doorgaat, is natuurlijk hard. Mijn laatste echte show was in september vorig jaar, toen het nog even mocht, dus ik keek er enorm naar uit om op Pukkelpop te staan. We zitten al anderhalf jaar in die coronaperiode. De mensen in de cultuursector hebben geen kansen gekregen, daar wordt niet naar omgekeken. Ik ben dus vooral kwaad en teleurgesteld dat dit nu weer gebeurt, zeker omdat er zoveel gedaan werd om het festival toch te laten doorgaan.” En dan spreekt Ibe niet alleen als muzikant, maar ook als jongere. “Ik ben zelf 19 jaar en ben een maand geleden al gevaccineerd met het oog op een zomer waarin veel zou kunnen. Ik denk dat dat voor veel jongeren een motivatie is geweest. Om er dan niets voor terug te krijgen, dat is ook niet fijn. Het is één groot circus.”

Quote Ik ben blij met de kansen die ik gekregen heb, maar het is wel jammer om te zien dat die kansen ook steeds kleiner worden. Ibe Wuyts

Voor Ibe was Pukkelpop een mooie mijlpaal om naar toe te werken. “Het was het enige optreden dat we deze zomer zouden geven, omdat ik druk bezig ben geweest met het maken van mijn debuutalbum. Vandaag zit ik ook weer in de studio. Pukkelpop was het eerste moment waarop we wat nieuwe muziek konden laten horen. Het perfecte moment om na een tijdje stil te leggen, weer te laten zien dat ik er nog ben. Ik ben blij met de kansen die ik gekregen heb, maar het is wel jammer om te zien dat die kansen ook steeds kleiner worden. Gelukkig woon ik nog thuis en moet ik financieel dus niet zelf voor onderdak en eten zorgen. Maar dit blijft een zware klap.”

Sprakeloos

“We zijn een beetje sprakeloos”, zegt Jinte Deprez van Balthazar wanneer we hem aan de lijn krijgen. “We hebben al een hele zomer gemist en begin dit jaar een nieuwe plaat uitgebracht. Dit was nog eens écht nodig om wat we verloren hadden recht te trekken. Ook qua zingeving, als muzikant. We zouden bijna vergeten wat we aan het doen zijn. Dus ja, dit komt heel hard aan. Dit was er echt eentje te veel. De vrees is nu ook dat de grote Nederlandse festivals waar we deze zomer staan, gaan volgen. Ook onze tour in het najaar door Europa … Tja. We moeten het eventjes laten bezinken.”

Quote Op den duur geloof je er ook in, omdat je iéts nodig hebt. En je wéét dat het wat naïef kan zijn, maar liever te positief zijn dan te doemdenken. Maar kijk: de realiteit heeft ons ingehaald. Jinte Deprez

Toen Pukkelpop initieel aankondigde dat het festival door zou gaan, was Jinte eerder sceptisch. “Maar wel positief”, voegt hij eraan toe. “Je moet ergens voor durven gaan, anders ben je te laat. Dus ik heb enerzijds wel respect dat ze hun nek zo hebben uitgestoken, anderzijds: wij zijn allemaal al dubbel gevaccineerd. Waarom dan niet doorgaan? Zijn er echt zoveel jongeren waarvan de vaccinatie niet loopt? Maar dat zijn andere discussies natuurlijk. Op den duur geloof je er ook in, omdat je iéts nodig hebt. En je wéét dat het wat naïef kan zijn, maar liever te positief zijn dan te doemdenken. Maar kijk: de realiteit heeft ons ingehaald.” Een harde pil om te slikken, dus. “Niet alleen voor ons, maar voor de hele sector. Het is een gezamenlijk rouwmomentje.”

Impact op de sector

Manager Alexander Vandriessche had met namen zoals Charlotte de Witte, Bazart, The Subs en Young Yello dit jaar een handjevol namen op de affiche van Pukkelpop staan. Ook hij is teleurgesteld dat het festival dit jaar opnieuw niet doorgaat. “Het is gewoon niet fijn om op deze manier te werken. We proberen om alles volgens de regels te doen, maar uiteindelijk blijven deze constant veranderen. Ik denk dat er ook maar weinig mensen zijn die beseffen wat voor een impact dit heeft op onze sector, zowel financieel als mentaal. We worden eigenlijk al 1,5 jaar keer op keer naar beneden geduwd.”

Quote Anderhalf jaar geleden konden we deze beslissing begrijpen, maar ondertus­sen hadden we gehoopt op een oplossing die iets construc­tie­ver is. Alexander Vandriessche (manager Charlotte de Witte, Bazart ...)

Het nieuws dat Pukkelpop niet langer doorgaat, komt dan ook niet als een verrassing voor de manager van onder meer Charlotte de Witte en Bazart. “Enerzijds had ik het, na de aankondiging gisteren, wel verwacht, maar langs de andere kant heb ik geprobeerd om steeds hoopvol en positief te blijven.” Vandriessche beaamt ook dat het voor zijn artiesten vreselijk nieuws is. “Hun leven draait gewoon rond creatief zijn, optreden en sociaal contact. Anderhalf jaar geleden konden we deze beslissing begrijpen, maar ondertussen hadden we gehoopt op een oplossing die iets constructiever is.”

Ook zij wisten het nieuws niet op voorhand, maar dat neemt Alexander de organisatie van het festival niet kwalijk. “Ik ken de organisatie van Pukkelpop redelijk goed en ik weet hoe hard ze ervoor gewerkt hebben en welke risico’s ze genomen hebben. Het is nu misschien goed dat ze de knoop zo snel doorgehakt hebben.”

Klote

Ook Mathieu Terryn van Bazart reageert teleurgesteld op het nieuws. “Dat is op z'n minst gezegd een bom die inslaat voor de hele sector, denk ik. Het is iets waar we naar uitkeken, iets dat we als muzikanten - en iedereen die in de muzieksector zit - eigenlijk nodig hadden om verder te bouwen aan dat verhaal. Bij ons persoonlijk gaat het dan om die nieuwe plaat die net uit is. Dat is gewoon klote."

Compact Disk Dummies hebben het geluk dat ze nog andere concerten op de planning hebben staan, klinkt het. “Ik denk dat wij een van de weinige bands zijn die het geluk hebben dat we een schoon gevulde zomer hebben, voor de rest ook. Ik denk dat als je alleen Pukkelpop doet, dat dat heel erg aankomt. Maar ook wij: als we kunnen kiezen tussen thuiszitten of naar Pukkelpop gaan, dan is de keuze rap gemaakt. Ik heb wel meer te doen met de mensen die er graag naartoe wilden gaan en het echt zagen als: dit is het eerste, echte ding dat we nu gaan doen.’”

“Te mooi om waar te zijn”

Jolien Roets, die samen met haar haar vriend Hakim normaal gezien op donderdag in de Boiler Room stond, deelde het bericht van Pukkelpop op haar Instagram Stories. “Sommige dingen zijn te mooi om waar te zijn. Ik heb het zo hard gehad. F*k dit”, klinkt het daar. En ook de heren van Bazart, die normaal gezien zondag op de Main Stage stonden, reageerden al op het nieuws. Zij beamen, net zoals Q-dj Jolien Roets, dat het te mooi was om waar te zijn. “Dit is voor iedereen in onze sector een fameuze opdoffer... Dit houden we niet langer zo vol, er moet echt iets veranderen. Sterkte aan alle muzikanten en alle mensen in de business. Take care.”

Voor Charlotte de Witte is het alvast dubbel pech. Na Tomorrowland ziet de Belgische dj nu ook Pukkelpop aan haar neus voorbijgaan. “De manier waarop onze industrie het afgelopen 1,5 jaar behandeld werd is niet oké en moet stoppen. Voor iedereen die betrokken is in deze sector is het mentaal erg zwaar. Ik wens andere artiesten en mensen uit deze industrie dan ook veel moed en sterkte toe.”

