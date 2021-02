Dit was de Super Bowl 2021: een minuut stilte met Joe Biden, een gedicht van Amanda Gorman en uiteraard de Halftime Show van The Weeknd

MuziekZondagavond vond het grootste sportevenement van het jaar plaats: de Super Bowl. Zoals elk jaar werd het een sportieve avond - spoiler: de Tampa Bay Buccaneers mochten met de overwinning naar huis - maar waren het vooral de optredens waarover gepraat werd. Met The Weeknd als hoofdartiest was spektakel alvast verzekerd.

Voor de sportliefhebbers: het zijn de Tampa Bay Buccaneers die met de overwinning naar huis mochten. Het team van Tom Brady versloeg de Kansas City Chiefs met 31-9. Dat vierde Brady - voor wie het al z'n zevende Super Bowl-overwinning is - met vrouw Gisele Bündchen en hun drie kinderen.

Volledig scherm Tom Brady viert z'n overwinning met dochter Vivian © AFP

Tradities

Traditioneel opende de show met ‘The Star-Spangled Banner’, het Amerikaanse volkslied. Uitverkorenen om dat nummer dit jaar te brengen, waren R&B-zangeres Jazmine Sullivan en countryster Eric Church.

De Super Bowl werd vervolgens opgefleurd met een vleugje poëzie. Amanda Gorman, die ook al indruk had gemaakt op de inauguratie van president Joe Biden, bracht een gedicht voor de drie ‘erecaptains’: helden uit de zorg die uitverkoren werden om de muntworp te doen. “Vandaag eren we onze drie kapiteins voor hun acties en impact tijdens een periode van onzekerheid en nood", klonk het onder meer.

De Amerikaanse zangeres H.E.R. mocht daarna haar vocale kunsten tonen: zij zong ‘America the Beautiful’ in een hoogsteigen versie, compleet met elektrische gitaar.

Minuut stilte

Ook president Joe Biden en z'n vrouw Jill maakten hun opwachting - in een vooraf opgenomen video, weliswaar. “We willen alle frontlijnwerkers en de helden van de gezondheidszorg bedanken”, klonk het. “Jullie en jullie families hebben ons dit jaar gedragen met moed, mededogen en vriendelijkheid. We kunnen allemaal ons deel doen om levens te redden. Draag een masker, houdt afstand, laat je testen en neem je vaccinatie wanneer het jouw beurt is. En laten we iedereen die we verloren hebben, herinneren." Waarop de president om een minuut stilte vroeg om de overledenen van het coronavirus te herdenken.

Volledig scherm President Joe Biden en echtgenote Jill spreken het publiek toe © EPA

Zwachtels

Uiteraard was het uitkijken naar het optreden van The Weeknd, die de befaamde Halftime Show mocht verzorgen. Zelf investeerde de muzikant ruim 7 miljoen dollar (5,8 miljoen euro) in z'n show en dat was eraan te zien. The Weeknd koos voor een glimmende rode blazer en een zwarte broek. Achter zich een groot koor in witte gewaden en oplichtende maskers. Z’n dansers droegen - zoals The Weeknd zelf ook al voordeed - zwachtels om het hoofd. Een aanklacht tegen de oppervlakkigheid van Hollywood, vertelde hij zelf eerder al. ““Het verband rond mijn hoofd reflecteert de absurde cultuur van Hollywood-beroemdheden en mensen die zichzelf manipuleren voor de meest oppervlakkige redenen, zoals om te behagen en gevalideerd te worden.”

Volledig scherm The Weeknd met achter zich z'n koor © EPA

De muzikant zong z'n grote hits, waaronder ‘Starboy’, ‘Can’t Feel My Face’ en ‘Blinding Lights’, uiteraard onder begeleiding van vuurwerk en projecties. Op sociale media regende het alvast complimenten voor de zanger. “Goed gedaan, The Weeknd", schreef Dionne Warwick bijvoorbeeld. “Ik hield van je set en van het vuurwerk. Je zag er geweldig uit en zo klonk je ook. Een groot en luid applaus voor jou." Keith Urban was dan weer blij dat The Weeknd ervoor koos om het hele veld te gebruiken als podium. En z'n optreden deed actrice Olivia Munn alweer dromen: “Deze show maakt me enthousiast om weer naar concerten te gaan.”

Miley Cyrus

Voor de show van start ging, mocht Miley Cyrus trouwens nog het beste van zichzelf geven. Zij was headliner op de zogeheten ‘TikTok Tailgate’. Ze bracht een combinatie van oude en nieuwe nummers en moest een traantje wegpinken tijdens het nummer ‘Wrecking Ball’. “Wanneer ik dat nummer zing, over je compleet gebroken voelen ... Ik draag heel veel glitters, maar ik draag ook een pantser en heb het hart op m’n tong. En dat hart wordt héél vaak gebroken." Tijdens haar optreden kwamen ook Billy Idol en Joan Jett mee op het podium. Met Billy zong Miley ‘Night Crawling’, met Joan bracht ze een versie van ‘Bad Karma' en ‘Bad Reputation’.