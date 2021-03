Dit was 24 UUR LIVE: een grandioos muziekfeest in meer dan 650.000 huiskamers

Niels Destadsbader opende de muzikale debatten vrijdagavond om zes uur. 24 uur later eindigde diezelfde Niels de marathon samen met Clouseau en met ‘En dans’. 119 artiesten en meer dan 400 nummers passeerden de muzikale revue in het Sportpaleis. Zonder publiek in de zaal, maar de muziek kwam wel live binnen in meer dan 650.000 huiskamers. Van Ieper tot in Maaseik, iedereen zong en danste mee. En dat dankzij Miguel Wiels en zijn band, die onafgebroken voor topmuziek zorgden. Een on-ver-ge-te-lijk muziekfeest, exact één jaar na de lockdown. We zijn klaar voor de vrijheid, nog even volhouden.