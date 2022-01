Dit nummer uit Disneyfilm ‘Encanto’ stoot ‘Let It Go’ uit ‘Frozen’ van de troon

MuziekLees dit artikel op eigen risico, want u zit gegarandeerd met een oorwurm in uw hoofd. Disney doet het weer en slaagt erin om zelfs na de monsterhit ‘Let It Go’ uit ‘Frozen’ zichzelf te overtreffen met een nummer dat het nog beter doet. ‘We Don’t Talk About Bruno’ uit de film ‘Encanto’ verpulvert de hitlijsten over de hele wereld, waaronder ook in ons land.

Het nummer, dat geschreven is door Lin-Manuel Miranda, is dus nog populairder dan ‘Let It Go’, de hit uit 2013. Het aanstekelijke liedje staat bij ons op nummer 2 in de lijst van de meest bekeken YouTube video’s, in de Verenigde Staten pronkt het lied op nummer 4 in de Billboard top 100. Even vergelijken: ‘Let It Go’ van ‘Frozen’ eindige destijds op de vijfde plek. Omdat de film ‘Encanto’ nog niet zo lang uit is, verwachten experts dat het nummer mogelijk zelfs nog hoger op de lijst komt te staan.

Wat precies de succesformule is, is moeilijk te zeggen, al zijn kenners het erover eens dat het nummer “precies de juiste snaar weet te raken”. “Het is een nummer dat in je oren kruipt. Dat heeft volgens mij alles te maken met het metrum”, aldus Disneykenner en filmjournalist Robin Broos. “Het is een briljante vondst om die naam zo vaak te herhalen. Op de duur kan je niet anders dan meezingen.” Als u de film al heeft gekeken zal u vast kunnen beamen dat de tekst ‘Bruno-no-no’ inderdaad meteen blijft hangen.

De enige andere liedjes uit Disney-tekenfilms die ooit een topvijf-positie bereikten in de Billboard top 100 zijn de ‘Aladdin’-hit ‘A Whole New World’, die nummer 1 bereikte in 1993, Elton Johns ‘Can You Feel the Love Tonight’ uit ‘de Leeuwenkoning’, dat nummer 4 haalde in 1994, en de soundtrack van ‘Pocahontas’, ‘Colors of the Wind’, die ook de vierde plaats bereikte in 1995.

Beluister hieronder de oorwurm ‘We Don’t Talk About Bruno’.

