Dit moet je weten over de finale van het Songfestival

SongfestivalVanavond is het de finale van het Eurovisiesongfestival , met ‘onze’ Gustaph en zijn ‘Because of You’. Wie gaat de show presenteren? Komt er écht geen politiek aan te pas? En wie heeft de meest belabberde styling? U komt het te weten in dit handige overzicht.

Hoeveel landen treden aan in de finale?

Volledig scherm Gustaph. © AFP

Er zijn 26 landen die deelnemen aan de slotshow. De tien publieksfavorieten uit de eerste en tweede halve finale, aangevuld met ‘The Big Five’ en Oekraïne - de winnaar van vorig jaar. Spanje, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië zijn de grootste sponsors (vandaar de bijnaam, red.), wat hen iedere editie ook automatisch een finaleplaats oplevert.

Opmerkelijk: vijf van de zes kandidaten die automatisch geplaatst zijn, zouden volgens de bookies ook effectief in de top tien belanden. Enkel Duitsland valt uit de boot, met de rockers van Lord Of The Lost. Hun ‘Blood & Glitter’ zou het moeten stellen met een achttiende plek.

Wie gaat die slotshow presenteren?

Volledig scherm Graham Norton, Hannah Waddingham, Julia Sanina en Alesha Dixon. © Photo News

Tijdens de halve finale waren er drie presentatrices actief: de Britse deernes Alesha Dixon en Hannah Waddingham, en de Oekraïense Julia Sanina. Tijdens de slotshow wordt daar nog een vierde aan toegevoegd: Graham Norton. Hij zal die job combineren met z’n taken als Songfestivalcommentator voor BBC.

Waarom gaat het door in Liverpool?

Volledig scherm Tvorchi is dit jaar de Oekraïense inzending. © Photo News

Normaal organiseert het land dat het jaar voordien won. Oekraïne, dus. Maar vanwege de oorlog kan de EBU daar geen veiligheid garanderen tijdens het liedjesfestival, en neemt Engeland - dat vorig jaar tweede werd - de organisatie op zich. Er werd wel nauw samengewerkt met de Oekraïense Openbare Omroep. Dat valt onder andere te merken aan de tussenacts, en het feit dat Julia Sanina mee presenteert.

Hoezo, niet politiek?

Volledig scherm Let 3 © REUTERS

Hoewel het Eurovisiesongfestival ieder jaar schermt met z’n apolitieke karakter, is er toch geen ontkomen aan tijdens het liedjescircus. Ook dit jaar niet. Zo zijn de uithalen naar Poetin legio, maar nergens gebeurt het - ahum - subtieler dan bij Let 3. De Kroatische shockrockers brengen in ‘Mama SC!’ een nauwelijks verholen aanval op de Russische president. De mama uit de titel verwijst namelijk naar Moeder Rusland, en frontman Damir Martinović zingt herhaaldelijk dat ‘mama een idioot kuste’. Volgens kenners schijnbaar een kritiek op de gegoede politieke klasse uit Rusland, die z’n president blijft steunen.

En ook de Litouwse inzending bekende donderdagavond kleur. Tijdens de persconferentie na de tweede halve finale, sprak Monika Linkytė haar steun uit aan Oekraïne. Na het vragenrondje sloot ze haar praatje af met strijdkreet ‘Slava Ukraini!’ (glorie aan Oekraïne, red.)

Maar ook: de ene politieke boodschap is de andere niet. Of zo lijkt het toch. Zo heeft de European Broadcasting Union (EBU) wél een videobericht van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky geweigerd. In die video wilde het staatshoofd om steun vragen, maar dat mocht niet van de EBU.

Heel de wereld... behalve Rusland?

Volledig scherm Hosts Alesha Dixon, Julia Sanina, Hannah Waddingham en Graham Norton tijdens de repetities. © Photo News

Nieuw dit jaar: de ‘Rest of the World’-categorie, waarbij ook inwoners van niet-deelnemende landen op hun favoriete act kunnen stemmen. Die ontvangen punten worden als het ware in één grote pot gegooid, en tellen als de uitslag van één ‘land’. Hierdoor is er dit jaar een klein voordeel voor de publieksstemmen. Bij de jury votes bestaat deze categorie namelijk niet.

Toch zijn sommige landen nog steeds niet stemgerechtigd in deze categorie, zoals Rusland. Dat komt omdat zowat alle providers er hun activiteiten hebben opgeschort - waardoor er dus niet kan worden betaald om te stemmen. Rusland werd - als gevolg van de aanhoudende oorlog met Oekraïne - uit de European Broadcasting Union (EBU) gezet. Hierdoor verloor het z’n rechten om deel te nemen aan EBU-programma’s zoals Eurovisie, en ze uit te zenden.

En de Barbara Dex Award gaat naar...

Volledig scherm Remo Forrer, de Zwitserse inzending. © AP

Ten slotte: geen Songfestival zonder foute outfits. In 1997 riep een fansite de ‘Barbara Dex Award’ in het leven, nadat de Belgische inzending in een allesbehalve flatterende jurk op het podium verscheen. Als stylist Jody Van Geert - die in 2016 verantwoordelijk was voor de Songfestivalstyling van Laura Tesoro - mag beslissen over de prijs, gaat die dit jaar naar de outfit van Remo Forrer, de inzending van Zwitserland. “Ik snap dat je bij sommige liedjes voor een eerder rustige look gaat, maar dit is niet flatterend”, aldus “Ik vind het nogal eentonig en inspiratieloos, om eerlijk te zijn. Het Songfestival is uiteraard een feest van de stem, maar je outfit heeft eveneens belang. Meer zelfs: daarmee kan je soms het verschil maken. Omdat deze look niet aanspreekt, vrees ik dat mensen Remo en zijn nummer ‘Watergun’ snel zullen vergeten.”

LEES OOK

KIJK. Gustaph stoot door naar finale Eurovisiesongfestival.