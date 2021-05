Dit is de meest controversiële deelnemer van het Songfestival

“Maar zoiets is nooit aan de orde geweest”, legt Jean Philip De Tender uit. Hij werkt als mediadirecteur voor de European Broadcasting Union (EBU), die de productie van het Songfestival op zich neemt. “Het Songfestival is steeds een neutraal gebeuren. Vandaar dat we er streng over waken dat er geen enkele politieke boodschap in de liedjes of de act zit. Dat doen we door alle inzendingen op voorhand te beoordelen. We stelden vast dat de Israëlische inzending aan onze criteria voldoet. Eden Alene vormt met haar ‘Set me Free’ geen bedreiging voor het apolitieke karakter van de show.”

En wat dan met eventuele ongewenste - lees: Palestijnse - vlaggen in het publiek? “Er is een flag policy”, legt De Tender uit. “Aan de ingang wordt gecontroleerd of er ook via de vlag geen politieke boodschap wordt meegegeven. Een vlag van Palestina mag dus niet binnen. Uiteraard is dat systeem niet feilloos. Stel dat er toch één opduikt, dan verwijderen we die. Al lukt dat ook niet altijd. Tijdens Madonna’s optreden op het Songfestival in 2019 in Tel Aviv - waarbij ze onaangekondigd een Palestijnse én Israëlische vlag uit haar jurk toverde - konden we daar bijvoorbeeld niet omheen. Achteraf heeft de EBU ook laten weten dat ze de actie van Madonna not done vonden. Er zijn andere plaatsen waar je aan politiek kan doen, maar niet op het Songfestival.”