Dimitri Vegas en Like Mike stoppen met hun shows in Sportpaleis: “Het gaat een speciaal feestje worden”

In 2013 stonden Dimitri Vegas & Like Mike voor het eerst samen op het podium van het Sportpaleis. Sindsdien zijn de twee dj-broers alleen maar populairder geworden. Ze werkten samen met verschillende internationale artiesten, draaiden overal ter wereld op enkele van de grootste festivals en feestjes. Daarnaast wist het duo ook de titel van nr. 1 in de DJ Mag Top 100 in de wacht te slepen. Gedurende deze periode waren hun shows in het Sportpaleis ook steeds een vaste waarde in hun agenda. Het jaar afsluiten deden ze traditiegetrouw in Antwerpen.