Dimitri Vegas en Like Mike stellen concerten in Sportpaleis uit tot volgend jaar

“Lieve vrienden, met spijt in ons hart moeten we jullie melden dat onze shows in Antwerpen op 17 en 18 december niet kunnen doorgaan in 2021”, schrijft het Belgische dj-duo op Instagram. “Samen met Tomorrowland keken we er erg naar uit om de madness opnieuw naar het Sportpaleis te brengen. Maar vanwege de huidige omstandigheden zien we ons genoodzaakt om de shows uit te stellen. We vinden het moeilijk om woorden te vinden die omschrijven hoe we ons nu voelen. Het hele team was zich aan het voorbereiden op een ongeziene show. Maar ons verhaal in Antwerpen is nog niet voorbij... We zullen er in 2022 weer staan met al onze energie en liefde!”