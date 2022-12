Dimitri Vegas & Like Mike staan voor de laatste twee keer in het Sportpaleis: “We gaan het niet droog kunnen houden”

MuziekNog twee aardverschuivingen van links naar rechts, van achter naar voor en dan is het gedaan met de madness in het Sportpaleis. Na 10 jaar, 23 uitverkochte shows en 500.000 fans nemen Dimitri Vegas & Like Mike afscheid van een tijdperk. “De komende decembers gaan we op tournee in Amerika”, vertellen de broers die twee heavy shows aan emoties voorspellen. “Het is het eerste Sportpaleis zonder onze pa in de zaal en dat is op zich al een hele moeilijke mijlpaal.”