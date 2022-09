Dimitri Vegas en Like Mike maken een eind aan hun Sportpaleis-concerten: “Het zal niet hetzelfde zijn zonder papa”

Het is ondertussen al bijna tien jaar geleden dat de broers voor het eerst samen in het Sportpaleis stonden. Shows die al een snel een vaste waarde werden in de agenda van Dimitri Vegas en Like Mike. Hun jaar afsluiten deed het duo steevast met een spetterende show in het Antwerpse Sportpaleis. Al komt er aan deze traditie binnenkort een einde. Op vrijdag 16 december en zaterdag 17 december staan de twee heren er een voorlopig laatste keer op het podium. “We willen op een hoogtepunt stoppen”, aldus Dimitri Vegas. “Deze data staan al zo’n tien jaar vast in onze agenda, maar rond deze periode zijn er ook steeds veel andere shows in het buitenland.”

Moeilijke periode

Het einde van hun Sportpaleis-concerten betekent natuurlijk niet het einde van hun carrière als Dimitri Vegas en Like Mike. Vorige week werd het dj-duo nog aangekondigd als headliner op Tomorrowland Winter. Daarnaast willen de broers in de toekomst vooral nog verder aan hun buitenlandse carrière timmeren. Voorlopig zijn ze nog volop alle mogelijkheden aan het bekijken, maar één ding staat wel al vast. “Door de coronacrisis hebben we in het afgelopen jaar veel minder in de VS kunnen optreden, dus daar willen we echt onze aandacht op vestigen.”

Het duo heeft daarnaast ook een moeilijke periode achter de rug. Eerst verloren Mike en zijn vriendin Gemma Rosereyn hun dochtertje na 25 weken zwangerschap. Kort nadien is de vader van de twee broers onverwachts overleden op 66-jarige leeftijd. Het verlies van hun vader heeft volgens Dimitri echter niet meegespeeld in de beslissing om te stoppen met hun Sportpaleisshows. “Het zal natuurlijk niet hetzelfde zijn zonder hem. “Maar dat geldt natuurlijk ook voor Tomorrowland en Ibiza”, aldus Dimitri. Takis, de vader van de twee broers, was namelijk hun allergrootste fan. Zo woonde hij regelmatig de shows van zijn zonen bij. “Sowieso is het Sportpaleis altijd al één van onze belangrijkste shows geweest. We hebben deze beslissing met pijn in het hart gemaakt, maar als het om je carrière gaat, moet je soms bepaalde keuzes maken. In ons geval leek dit nu de juiste move te zijn.”

Extra speciaal

Op vrijdag 16 december en zaterdag 17 december halen Dimitri Vegas en Like Mike dus nog een laatste keer alles uit de kast in het Sportpaleis. “We vonden het belangrijk om er een mooi moment van te maken en deze shows op een waardige manier af te sluiten.” De optredens in kwestie zijn ondertussen al zo goed als uitverkocht. Daarnaast stonden ze eigenlijk al vorig jaar op de planning, maar door de coronacrisis konden deze destijds niet doorgaan. Dat de shows nu pas kunnen plaatsvinden, is voor het duo wel eens zo speciaal. “Mijn en broer en ik werken ondertussen al vijftien jaar samen. Dit jaar is het dus ons feestjaar en het leek het ons dan ook speciaal om dat met deze concerten af te sluiten.” Dat het een bijzonder feestje zal worden, staat nu al buiten kijf. “Wat we precies van plan zijn, kan ik momenteel nog niet zeggen, maar uiteraard gaan we dan iets extra’s doen.”

Dat Dimitri Vegas en Like Mike volgend jaar niet meer in het Sportpaleis staan, is wel goed nieuws voor twee andere broers: Koen en Kris Wauters. De laatste keer dat zij met Clouseau in het Sportpaleis stonden, dateert al van 6 januari 2017. Begin deze maand, bij de aftrap van hun ‘Jonge Wolven’-tournee gaven de twee ook aan dat het opnieuw begint te kriebelen. “We krijgen die vraag heel vaak en zeggen dat regelmatig tegen elkaar. De vraag is alleen wanneer”, aldus Koen in een eerder interview met Het Laatste Nieuws. “Eigenlijk moeten we gewoon een goede aanleiding vinden. Clouseau viert veertig jaar in 2027, maar dat is sowieso nog veel te lang wachten.”

