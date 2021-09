Dimitri Vegas & Like Mike, Lost Frequencies en Martin Solveig: deze artiesten komen naar Tomorrowland Winter 2022

Muziek Rolling Stones waren niet op begrafenis van drummer Charlie Watts, maar maken wel tong-logo zwart

15 september Mick Jagger, Ronnie Woods en Keith Richards konden niet bij de uitvaart van hun vriend Charlie Watts zijn vanwege de reisrestricties tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De Stones zaten al in Amerika toen Watts overleed, waardoor heen en weer reizen onmogelijk was. Watts overleed op 24 augustus op 80-jarige leeftijd en werd vorige week begraven in intieme kring, in zijn thuisstad Devon.