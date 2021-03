Dimitri Vegas & Like Mike kondigen Sportpaleis-concerten aan: “Het zal een ongezien concept zijn”

Het blijft nog wat onrealistisch - wetende dat we lockdown nummer drie pas zijn ingegaan - dat we eind december met 20.000 man opeengepropt en zwetend zullen staan dansen op de beats van Dimitri Vegas & Like Mike. “Toch hebben we er een goed gevoel bij”, zegt Dimitri Vegas (38). “Over de zomeroptredens durf ik mij nog niet uitspreken, maar die twee concerten in december gaan door. Als we dàn nog niet zouden kunnen samenkomen of er nog geen vorm van normaliteit zou zijn, is er wel iets anders aan de hand, denk ik.” Met mondmaskers in de arena of sneltesten aan de inkom? “Dat zit er wel in natuurlijk”, antwoordt hij. “Iedereen die opgelet heeft bij de nieuwsberichten van de voorbije weken weet dat je nog besmettelijk kan zijn, eenmaal je gevaccineerd bent. Qua maatregelen moeten we zien hoe de situatie er in december uitziet. Anders moeten we het dak van het Sportpaleis halen, da’s misschien nog een oplossing (lachje).”