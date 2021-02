Dimitri Vegas brengt eerste solosingle uit

Muziek ‘Lights for Live’ verkoopt het Sportpa­leis volledig uit

14 februari Het initiatief ‘Lights for Live’ werd een maand geleden opgestart om geld in te zamelen voor de livemuzieksector. Iets wat trouwens zeer goed gelukt is. Het Sportpaleis in Antwerpen is virtueel volledig uitverkocht en de actie leverde in totaal ook meer dan 50.000 euro op.