Diddy betaalt Sting élke dag 5.000 dollar voor sample zonder toestemming

MUZIEKSean Love Combs (53), ook wel bekend als Diddy of P. Diddy, haalde voor zijn hit ‘I’ll Be Missing You’ de mosterd bij Sting. Het nummer uit 1997 gebruikt namelijk een sample van het populaire lied ‘Every Breath You Take’. Die inspiratie komt de Amerikaanse rapper dan ook duur te staan. Hij betaalt maar liefst 5.000 dollar per dag aan Sting. Dat onthult de muzikant zelf op Twitter.

De Amerikaanse rapper retweette een fragment uit een interview van Sting met ‘The Breakfast Club’ in 2018. Daarin werd aan de muzikant gevraagd of het waar is dat hij 2.000 dollar per dag ontvangt van Diddy voor het gebruik van de sample. De voormalige ‘Police’-frontman antwoordde: “Ja, voor de rest van zijn leven.” Maar nu onthult Diddy dat het bedrag eigenlijk nog hoger ligt. “Nee, 5.000 dollar per dag. Veel liefs voor mijn broer Sting”, schreef hij op Twitter. In totaal zou Sting elk jaar ongeveer 1,8 miljoen dollar verdienen dankzij de sample in ‘I’ll Be Missing You’.

Lees meer onder de tweet.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Tijdens het interview verklaarde Sting dat Diddy pas toestemming vroeg om de sample uit ‘Every Breath You Take’ te gebruiken, nadat het lied al was afgevuurd op de wereld. Maar hij neemt hem niets kwalijk. “We zijn nu hele goede vrienden”, klinkt het. Daarnaast prees hij ook ‘I’ll Be Missing You’: “Het is een heel mooi nummer.”

Het lied is een eerbetoon aan de iconische New Yorkse rapper The Notorious B.I.G., die in 1997 op 24-jarige leeftijd stierf. Diddy wordt op het nummer vergezeld door Biggie’s ex-vrouw Faith Evans, samen met R&B-groep 112. ‘I’ll Be Missing You’ werd een grote hit en stond in totaal maar liefst elf weken bovenaan de Billboard Hot 100. Tijdens de MTV Video Music Awards op vier september 1997 bracht Diddy het nummer, samen met Sting.

KIJK. Had jij de Amerikaanse rapper herkend? Diddy gaat helemaal los voor Halloween en verkleedt zich als ‘The Joker’

LEES OOK: