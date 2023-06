Diana Ross (79) komt naar het Sportpaleis

Goed nieuws voor de Belgische fans van Diana Ross! Nadat de zangeres haar concert in het Brusselse Paleis 12 in 2020 noodgedwongen moest annuleren vanwege de covidpandemie, komt ze komend najaar wél degelijk naar ons land. Dat meldt de concertorganisator Greenhouse Talent op Instagram: “Diana Ross, wereldwijd icoon en legendarisch entertainer, songwriter, producer, film-en televisie-actrice brengt haar ‘The Music Legacy Tour 2023' dit najaar naar het Sportpaleis, Antwerpen.”

Tijdens haar concert zullen haar grootste solohits de revue passeren én de hits die ze wist te scoren als leadzangeres van The Supremes. Denk maar aan de vele tijdloze nummers waaronder ‘Ain’t No Mountain High Enough’, ‘Stop! In the Name of Love’, ‘I'm Coming Out’ en ‘Upside Down’.