Deze artiesten treden live op tijdens Oekraïne 12-12

Muziek The Rolling Stones live aan het werk zien? Dat is dan 149 euro... voor de goedkoop­ste plaatsen

Maandagochtend werd bevestigd dat The Rolling Stones naar ons land komen. De legendarsiche rockband zal op 11 juli 2022 optreden in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Het is al acht jaar geleden dat de groep in België te zien was en fans waren dan ook laaiend enthousiast over het nieuws. Todat ze de prijzen van de ticketjes zagen. Zo betaalt u net geen 150 euro voor de goedkoopste plaatsen. Wilt u een betere plaats? Dan mag u bijna 500 euro neertellen.

14 maart