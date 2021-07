Demi Lovato vindt cover Davina Michelle geweldig: “Mag ik dat trucje lenen?”

Een fan stuurde Demi woensdag een fragment toe van de cover die Davina ruim twee jaar geleden opnam voor haar YouTube-kanaal. Lovato is vooral onder de indruk van de zogenoemde runs die Davina met haar stem doet. Daarbij zing je snel verschillende noten achter elkaar, bijvoorbeeld steeds hoger, zoals Davina doet in het woord ‘ if ' vanaf 1:40 minuten:

Kelly Clarkson

En in 2017 ging Davina de wereld rond met haar cover van het Pink-nummer ‘What About Us’, nadat de Amerikaanse zangeres zelf had geoordeeld dat ze ‘beter klonk dan zij ooit zal doen’. Davina’s cover is inmiddels ruim 19 miljoen keer bekeken:

Haar vriendin Nikkie de Jager, ook bekend als NikkieTutorials, stelde Davina vorig jaar nog voor aan haar grote schare internationale fans. De twee namen een video op voor Nikkies kanaal, waarin Davina op de melodie van haar hits make-upinstructies gaf. Zo zong ze in ‘Skyward ‘niet ‘you just gotta go skyward’, maar ‘you can take your foundation’.