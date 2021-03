Demi Lovato brengt in april een gloednieuw album uit

Demi Lovato is helemaal terug en iedereen zal het geweten hebben. Haar documentaire ‘Demi Lovato: Dancing with the Devil’, die uit vier delen bestaat, mogen we vanaf 23 maart verwachten op YouTube. Al stopt het daar niet, want de zangeres brengt begin april ook nog eens een nieuw album uit. ‘Dancing with the Devil…The Art of Starting Over’ gaat net zoals haar documentaire over de moeilijkheden waar de zangeres de afgelopen jaren mee te maken kreeg.