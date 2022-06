Deep Purple heerst, Sabaton knalt: dit was zondag van Graspop Metal Meeting

Deze editie zal herinnerd worden als een bloedhete, met als uitschieter zaterdag. Zondagochtend heeft de regen het stof op de wei een beetje verjaagd, maar buiten wat druppels hier en daar blijft het droog. De zon komt nog geregeld door de wolken piepen, goed voor bijzonder aangenaam festivalweer.

Op het programma staan weer kleppers uit alle genres, en een van dé grote namen speelt al om iets voor zessen. Alice Cooper (74!) is wat hees, maar gelukkig heeft hij geen nummers waar hij een hoge falsetstem voor moet bovenhalen. Bij zijn megahit ‘Poison’ gaat hij een tikje de mist in, maar gelukkig kan hij rekenen op sterke achtergrondzang én vele duizenden kelen voor het podium, dat is aangekleed als een middeleeuwse burcht.

Volledig scherm Alice Cooper. © GMM

‘Elected’ schittert door afwezigheid, maar verder zitten zowat alle bekende nummers als ‘Hey Stoopid’, ‘I’m Eighteen’ en ‘Bed of Nails’ in de set. Alice staat niet bekend om zijn verrassingen, maar met ‘Roses on White Lace’ en ‘Escape’ speelt hij toch een paar ongewone nummers. Bij het eerste nummer komt zijn vrouw Sheryl Goddard langs als een soort zombie in een trouwkleed, terwijl Alice met een bebloed hemd en een mes uit de coulissen komt. Hij wordt weer onthoofd door de guillotine, zingt vanuit een dwangbuis en laat een lelijke baby van een meter of vier groot over het podium huppelen. Het is en blijft vermakelijk, en zijn band is in bloedvorm.

Volledig scherm Nita Strauss. © GMM

Zelf speelt Alice ook een deuntje mee op zijn mondharmonica, maar het is toch weer gitariste Nita Strauss die met de meeste aandacht gaat lopen. Tijdens afsluiter ‘School’s Out’ blaast de wind de grote ballonnen met glitters spijtig genoeg weg van het publiek, en hulde voor de kerel die tijdens de show van Deep Purple erna nog meerdere pogingen deed om zo’n grote blauwe ballon opnieuw in het publiek te krijgen.

Volledig scherm Alice Cooper. © GMM

Moshpitfeest

Maar eerst speelt The Offspring nog op het linkse hoofdpodium, goed voor een warm bedje nostalgie voor iedereen van pakweg 35 tot 45. De punkrockers spelen strak en Dexter Holland zong nooit beter. Ze scoren met klassiekers als ‘Pretty Fly for a White Guy’, ‘Come Out and Play’ en ‘Self Esteem’, en ook de Beatles-rip-off ‘Why Don’t You Get a Job’ is een groot succes.

Volledig scherm The Offspring. © GMM

De band wint wel de prijs voor dufste bindteksten van het festival, want die slaan echt op niets. Kevin ‘Noodles’ Wasserman amuseert zich op zijn 59ste wel nog kostelijk door het publiek op meerdere manieren ‘fuck yeah’ te laten zingen, en de band krijgt misschien wel de meeste crowdsurfers en moshpits van het weekend.

Volledig scherm The Offspring. © GMM

Paarse klasse

Zou Ian Gillan goed bij stem zijn? Met een bang hartje wachtten we op Deep Purple en de kans om enkele nummers van topplaat ‘Whoosh!’ uit 2020 eindelijk een keer live te kunnen zien. Het worden het betoverende ‘Nothing at All’ en het verrassende ‘No Need to Shout’, en ja, Gillian is uitstekend bij stem voor een jongeman van 76. Vooral bij de nieuwe nummers komt zijn warme stem perfect uit de verf, en hij slaat zich ook beter door de oudere nummers dan in 2017. Gitarist Steve Morse is er spijtig genoeg niet bij omdat hij zijn vrouw wil bijstaan tijdens haar strijd tegen kanker. Zijn vervanger Simon McBride mist geen enkele noot, maar het gevoel van Morse mist hij toch wat.

Volledig scherm Roger Glover, Ian Gillan en Simon McBride. © GMM

Maar het zal de fans worst wezen, want bassist Roger Glover (76), drummer Ian Paice (73) en keyboardspeler Don Airey (73) spelen echt de pannen van het dak én ze genieten daar zichtbaar van. Voor de casual festivalganger haalt al dat instrumentale gepingel de vaart uit het optreden, maar de fans vooraan staan te smullen van al dat muzikale vakmanschap. De band draagt ‘Uncommon Man’ op aan de overleden toetsenist Jon Lord, en Gillan speelt nog wat mee mondharmonica tijdens ‘Lazy’. Enkele hoogtepunten zijn het machtige ‘Perfect Strangers’, afsluiter ‘Black Night’ en uiteraard oerklassieker ‘Smoke on the Water’.

Volledig scherm Don Airey staat een heel optreden te lachen. © GMM

Deftones lokt dan op het linkse hoofdpodium maar weinig volk. Nummers als ‘My Own Summer’ (‘Shove it’) gaan er goed in, en de loeiharde bas en strakke drums brengen de sfeer erin. Frontman Chino Moreno maakte het te bont op Graspop in 1998, en mogelijk daardoor komt hij nu heel timide over. Beleefd zegt hij dankjewel tussen de nummers door. Het optreden is misschien niet zo energiek als van een nu-metalact zou verwachten, maar de fans op het halfvolle terrein genieten met volle teugen.

Volledig scherm © GMM

Bommen en granaten

Sabaton komt dan Aerosmith vervangen, en aan de vele shirts op de wei te zien is dat geen slechte zet. De Zweden en hun tank knallen de boel in gang met een salvo granaten - ze maken ten slotte nummers over oorlogen. ‘Ghost Division’ hakt er meteen in, en zanger Joakim Brodén neemt dan al even de tijd om uitgebreid het nieuwe nummer ‘Race to the Sea’ aan te kondigen. Ze hebben er speciaal voor ons land mee gewacht om het live te brengen, omdat het gaat over de Eerste Wereldoorlog en het onder water zetten van de IJzer.

Volledig scherm © GMM

Bassist Pär Sundström houdt een uitgebreid betoog over hoe ons land het eerste is buiten Zweden dat Sabaton in de armen sloot. Zonder labelondersteuning stond de band als voorprogramma van Dragonforce in de Biebob, en de mannen worden nog altijd week van de herinnering aan de massale respons daar. Door het geloof van enkele Belgen in de band raakte Sabaton ook aan een contract bij Nuclear Blast, dus de groep is de Belgische fans duidelijk erg dankbaar.

Volledig scherm © GMM

Een vurig ‘Primo Victoria’ wordt massaal meegezongen, en na een paar “woohoo hoos” van het publiek krijgen de liefhebbers ook ‘Swedish Pagans’. En het moet niet altijd oorlog zijn, dus scoort Sabaton ook met een harde versie van ‘Christmas Truce’, een song over de kerstwapenstilstand van WOI. Brodén bedankt de security en de crew van Graspop nog, die “een van de beste ter wereld is”. Hij kondigt nog aan dat Sabaton nog eens terugkomt naar ons land, naar het Sportpaleis “in Brussels”. Oepsie.

Volledig scherm © GMM

Hoogtepunten en opvallende momenten

Naglfar staat vreemd genoeg al op het middaguur in de Marquee. De Zweedse band brengt heel standvastig al sinds de jaren 90 kwalitatieve melodische deathmetal, maar staat nu pas voor het eerst - en hopelijk niet het laatst - op Graspop.

Volledig scherm Naglfar. © GMM

Idem voor het Franse The Great Old Ones, dat in pijen gehuld het Graspoppubliek trakteert op Lovecraftiaanse blackmetal. In de tent is nog veel plaats, en dat geldt ook voor het optreden van rockband Wayward Sons in de Metaldome. Een klein buitje lokt wel meer volk naar beide bands.

Volledig scherm The Great Old Ones. © GMM

Spikes, kogelriemen en falsettoschreeuwen: de Antwerpse speedmetalband Bütcher rolt als een pletwals over de Marquee. Wat ooit begon als een tribute aan eightiesmetal is intussen een graag geziene band op festivals in heel Europa. Gitarist Max mag na dit optreden trouwens naar het hoofdpodium hollen, want hij speelt daar ook met Evil Invaders.

Volledig scherm Max Mayhem van Bütcher/Evil Invaders. © GMM

Ze krijgen al snel een vette wall of death, en frontman Joe bedankt het publiek verkeerdelijk om de band al een derde keer te verwelkomen. Maar Evil Invaders staat al voor de vierde keer op Graspop, en elke keer een welverdiend trapje hoger op de ladder. ‘Sledgehammer Justice’ krijgt nog een grote circlepit, en ‘Tortured by the Beast’ is ook goed voor een dikke moshpit. Maar het publiek wordt pas echt gek bij ‘Feed me Violence’.

Volledig scherm Evil Invaders. © GMM

Evil Invaders laat het Duitse thrashinstituut Destruction zo een poepje ruiken. De band laat het niet aan hun hart komen en speelt met een retestrakke set de Marquee plat. Sinds vorig jaar speelt de Argentijnse Antwerpenaar Martin Furia, ook bekend van BARK en Furia, ook bij de band. Hij was eerst hun geluidsman en staat nu lekker mee op het podium, dat trouwens voorzien is van een erg mooie lichtshow met een dampende combinatie van rood en geel.

Volledig scherm © GMM

Eerbetoon aan overleden fan

De piratenmetal van Alestorm is altijd goed voor een feestje voor jong en oud. Al snel komt een jongen van een jaar of tien langsgesurft, en in het publiek zit ook een kind van twee à drie jaar dat schattig uitgedost is als metalpiraat. Alestorm krijgt weer veel mensen aan het roeien, en ‘Beefguy’ komt weer langs om op het podium een paar blikjes bier te verzwelgen. Het is het teken voor ‘Hangover’, want diepzinnige thema’s hoef je bij Alestorm niet te zoeken. De band speelt het nummer ‘Zombies ate my Pirate Ship’ speciaal ter ere van de overleden fan Robbe Deriemaeker. Na de show staan Christopher Bowes en co weer lekker tussen het publiek voor een babbeltje en een selfie.

De gothicmetalband Tiamat begint daarna sneu, met erg veel fouten in het eerste nummer. De Zweden herpakken zich wel, en het publiek is wel mee wanneer ‘In a Dream’ wordt ingezet. Frontman Johan Edlund staat er wel bij alsof hij hier niet graag is, maar dat is niet ongewoon.

“Um, dois, três!” Sepultura laat de vloer van de Marquee daveren doordat zoveel fans meespringen. Ze staan zelfs tot buiten de Marquee. De band is maar wat blij dat ze hun jongste plaat ‘Quadra’ eindelijk live kunnen spelen. Instrumentaal zit het wel snor, maar zanger Derek Green staat ofwel veel te stil in de mix, ofwel staat hij te krasselen. Gitarist Andreas Kisser draagt nog een nummer op aan mensen die vermoord zijn teruggevonden in het Amazonewoud, en vraagt gerechtigheid voor hen. Bij afsluiter ‘Roots Bloody Roots’ gaat het dak er compleet af.

De wei voor de Jupiler Stage staat bomvol voor Dog Eat Dog, en John Connor vindt het nodig zijn dealer te bedanken voor het leveren van wat “groen spul, als je weet wat ik bedoel”. Wink wink, nudge nudge. Hij laat het publiek nog ‘Jupileeer, Jupileeer, Jupileeer’ scanderen, want ja, hij houdt ook wel van bier. En van zijn Belgische fans ook, want in een weekend met Copenhell en Hellfest vindt hij het ons publiek toch het beste. Het Finse Amorphis leutert dan weer helemaal niet, maar houdt het bij een retestrakke en foutloze set met songs uit heel hun carrière. Tomi Joutsens grunt lijkt ook elke keer maar dieper te worden.

Veel sfeer vind je ook bij blackmetaltopper Dimmu Borgir, dat het publiek meteen de ‘oowoohoo’ laat meezingen met het nummer waar de band naar genoemd is. De band steunt wel erg veel op de orkestraties en koorzangen die meelopen op tape, maar dat lijkt de fans niet te deren. Twee gigantische vuurkorven vergroten de sfeer, en ‘Progenies of the Great Apocalypse’ is duidelijk een van de publieksfavorieten. Frontman haalt de Bruce Dickinson in hem nog even boven voor een “Scream for me, Graspop!”, gevolgd door de traditionele afsluiter ‘Mourning Palace’.

Volledig scherm Dimmu Borgir. © GMM

Vernieuwingen

Graspop pakte dit jaar uit met enkele vernieuwingen. Die pakten vaak goed uit, zoals de succesvolle moosebar, maar hier en daar valt toch ook kritiek te horen. De afstand van de hoofdpodia naar de Jupiler Stage is toch wel erg groot, en de foodtrucks staan in die flessenhals niet echt op hun plaats. Fietsers klagen fel over de afstand van de bewaakte fietsenstalling naar de festivalingang, een ommetje waar je iets meer dan een kwartier over doet. Elke dag staan dan ook meer en meer fietsen gestald in het industrieterrein aan de festivalingang.

Metalheads die een vipticket kochten, zijn blij dat ze via een eigen parking recht naar de vipruimte konden. Alleen zijn daar geen lockers voorzien, waardoor enkele fietsers eerst nog opnieuw naar buiten moesten langs de hoofdingang om daar hun spullen in de lockers te steken. Na een bepaald uur mag je daar dan weer niet meer naar binnen, waardoor je dan extra vroeg je spullen uit die locker moet gaan halen. Enkele metalheads bleken ook niet meer terug via de vipingang naar buiten te kunnen na een bezoek aan het Classic Rock Café en de Metaldome, aangezien het festivalterrein wordt ontruimd na de shows op de hoofdpodia. In de Metaldome ten slotte struikelden heel wat fans over de kabelgoot die als een verhoogje van de PA naar het podium liep.

Opvallend is het enorme aanbod aan eten, van traditionele festivalkost tot wok, pad thai en pulled pork. Veel festivalgangers blijken ook erg tevreden over de extra sanitaire blokken met drinkbaar water. Soms was het erg druk, vooral in het weekend aan de linkerkant van het terrein, maar al bij al verliep de doorstroming van de meer dan 50.000 festivalgangers vlot.

