Deelnemers zonder zangtalent en een ‘onhandelbare’ kandidate: kopzorgen rond Songfestival in Nederland en Frankrijk

MUZIEKHet gaat niet goed met de songfestivalkandidaten van Nederland en Frankrijk. Beide landen zitten met hun handen in het haar. Afgelopen week gaven Mia Nicolai en Dion Cooper, het Songfestivalduo van Nederland, hun eerste twee optredens. En die waren allesbehalve loepzuiver. Het koppel zingt zelfs zo vals dat de fans vragen om vervanging. En ook Frankrijk slaat de bal mis. Zo kwam La Zarra, de Canadese zangeres die het land zal vertegenwoordigen, zelfs niet opdagen voor haar concert. Niet bepaald ideaal met het Eurovisiesongfestival in zicht...

Mia Nicolai en Dion Cooper gaan binnen drie weken naar Liverpool voor het Eurovisiesongfestival. De Nederlandse inzending zal het onder meer opnemen tegen onze landgenoot Gustaph. Al zijn de Noorderburen inmiddels niet meer te spreken over het muzikale duo. Vorige week zongen ze voor het eerst hun nummer ‘Burning Daylight’ live in Madrid. Hun eerste optreden was dan ook meteen memorabel, aangezien het koppel zo vaak de mist in ging. Zaterdagavond traden ze op in Eurovision in Concert in Amsterdam. En ook daar wisten de zangers niet te overtuigen.

Op sociale media wordt er dan ook stevig uitgehaald naar Mia Nicolai en Dion Cooper. “Kunnen Mia en Dion zich niet ziek melden? Beter een smoes dan dat ze optreden namens Nederland” en “Je zet je eigen land voor schut. Mijn buurman heeft een husky en die zingt duizend keer beter” zijn slechts enkele reacties. Ook Eddy Ouwens, de Nederlandse zanger die twee keer betrokken was bij een overwinning van de populaire zangwedstrijd, is hard voor de Nederlandse inzending. “Twee jonge mensen zonder ervaring worden vals zingend losgelaten op honderden miljoenen ESF kijkers. Zelfs bidden zal niet meer helpen. Ik krijg nu al plaatsvervangende schaamte.”

Volledig scherm Mia Nicolai en Dion Cooper © ANP

Volgens enkele ervaringsdeskundigen krijgt Nederland de prestatie van het muzikale duo hoogstwaarschijnlijk niet meer op de rails voor hun optreden in Liverpool. “Zenuwen kunnen op je stem slaan. Dat mentale stuk wordt in mijn ogen te vaak onderschat. Dat het live niet goed gaat, is vermoedelijk een mix van weinig ervaring, de techniek nog niet goed beheersen en onderschatten wat het met je doet”, vertelt Basja Chanowski, talentenscout, aan ‘AD’. Daar gaat zangcoach Lucia Ciobotaru mee akkoord: “Ze zingen zoals ze dat gewend zijn en dat pas je in drie weken niet aan. Live zingen vergt duizenden uren werk, dat weet je alleen als je zelf zanger bent.” En ook operazangeres Francis van Broekhuizen ziet het niet meer goed komen. “Ze hebben gewoon geen goede techniek en ze zingen niet goed. Om dat wel te doen heb je jarenlange studie nodig”, klinkt het in ‘AD’.

Onhandelbaar

Ook in Frankrijk ziet het er niet rooskleurig uit. Afgelopen zaterdag annuleerde de Franse inzending last minute haar optreden op Eurovision in Concert in Amsterdam. Dinsdag gaf La Zarra ook verstek voor de preparty van het Eurovisiesongfestival in Londen. Via haar sociale media liet de Canadese zangeres weten dat ze “rust nodig heeft om met deze moeilijke tijden om te gaan.” Over welke moeilijke tijden ze het heeft, is niet helemaal duidelijk.

In de Franse media circuleren enkele geruchten over wat er aan de hand is met La Zarra. Zo zou haar afwezigheid te maken kunnen hebben met stemproblemen. Naar verluidt vertelde de zangeres aan de Franse krant ‘Le Parisien’ dat ze haar stem voor maar liefst zes maanden kwijt was en dat die pas sinds een maand terug is. Op Instagram haalde ze eerder al hard uit naar het hotel waar ze verbleef in Amsterdam, omdat de hotelkamer niet de beste omgeving was voor haar stem. “Ik hou echt heel veel van je, maar slapen in een kamer die naar schimmel ruikt terwijl je zo’n prachtige stem hebt als ik…”

Volledig scherm La Zarra © Photo News

Verder heeft de Franse inzending ook toegegeven aan ‘Le Parisien’ dat ze emotioneel veel hoogte- en laagtepunten heeft meegemaakt in de aanloop naar het Eurovisiesongfestival. “De ene dag zeg ik tegen mezelf dat ik ga winnen, de andere dag dat het gewoon te veel is.” Door die uitspraak trekken velen de emotionele toestand van de zangeres in twijfel. De Franse krant sprak verder ook met een oude kennis van de Songfestivalkandidaat over haar mentale toestand. Volgens de insider gedraagt La Zarra zich gewoon als een diva. “Ik had deze hele reeks aan problemen met La Zarra echt voorspeld. Ze was vroeger ook soms onhandelbaar voor voormalige managers, die echt niet alleen goede herinneringen aan haar overhouden.”

