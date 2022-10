Debuutsingle Nathalie Meskens is amper te horen op de radio (en daar is een duidelijke reden voor)

MuziekNathalie Meskens’ (40) zelfgeschreven debuutsingle ‘You Knocked Down My Walls’ - onder de artiestennaam MSKNS - breekt op z’n zachtst gezegd geen potten in de hitlijsten: het haalde zelfs de Ultratop niet. Ook haar optreden in ‘Tien om te zien’ zette weinig in beweging. Dat het nummer amper gedraaid wordt op de radio, maakt het er niet makkelijker op, aldus Meskens. Al is daar volgens muziekexperten een duidelijke reden voor.