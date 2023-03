De wegen van Paul Michiels en Jan Leyers scheiden: “We zetten voorlopig een punt achter Soulsister”

“We zetten voorlopig een punt achter Soulsister”, vertelde Paul Michiels aan Luk Alloo. “Omdat Jan terug tv-werk gaat doen en ik opnieuw solo ga.” De handrem van Soulsister wordt opgetrokken vanaf de zomer. In het najaar hoopt Paul in verschillende theaters te staan, want hij lanceert een nieuwe single. “Ik breng maar vier nummers uit. Tegenwoordig kan dat ook op extended play. Dat is een klein schijfje." Eén ding is duidelijk, Michiels zal zijn zangmicroben nooit lossen. “Ik ben helemaal terug. Ik kan niet stoppen.

Een Vlaams succesverhaal

Met het nummer ‘You get to me’ maakten Jan en Paul in 1986 hun debuut, toen nog onder de naam The Soul Sisters. Maar met ‘The way to your heart’ braken ze in 1988 wereldwijd door. Intussen noemden ze hun band Soulsister. In verschillende Europese landen werd het nummer een monsterhit, in de Billboard Hot 100 klom het zelfs tot de 41ste plaats. In datzelfde jaar lanceerden ze hun eerste album: ‘It takes two’. Daarvan vlogen wereldwijd zo’n 700.000 exemplaren over de toonbank. Geen wonder dat ze nadien succesvol toerden door Europa en de Verenigde Staten.