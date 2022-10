De vriendschapsband van X!NK is sterk genoeg voor een comeback: “We voelen dat het écht het moment is”

MuziekX!NK, de groep die ons land een zesde plaats bezorgde op het Junior Eurovisiesongfestival in 2003, is na twintig jaar terug van weggeweest. Volgend jaar staan ze allemaal samen op het podium van de AB in Brussel. Wat mogen de fans verwachten? Komt er nieuwe muziek? En hoe gaat het tegenwoordig met hen?

“Het is allemaal gestart met Thibault van Studio Brussel”, vertelt Jonas, zanger van X!NK. “Dat is een goede vriend van ons en hij zat samen met onze gitarist Thomas op café, waarna we te gast waren bij de podcast van Studio Brussel. Daar hebben we het er kort even over gehad en vervolgens zijn we het gesprek met ons vier eens aangegaan. Toen zaten we voor het eerst weer op dezelfde lijn en hadden we zoiets van: ‘Waarom niet?’.”

Al is de groep, die actief was tussen 2003 en 2009, nooit écht uit elkaar gegaan: “Er is nooit een probleem geweest tussen ons vieren”, vertelt Jonas Meukens. “We zijn altijd goede vrienden gebleven, maar voelen nu pas aan dat het echt het moment is.” Zijn broer Niels - drummer van de band - bevestigt: “Het is gewoon zo dat alle puzzelstukjes voor het eerst in elkaar gevallen zijn, denk ik.”

Quote Aangezien we allemaal altijd muzikant gebleven zijn, bloeit er misschien wel iets uit als je ons samen in een repetitie­kot zet. Jonas Meukens

Toch is het feit dat de groep - bestaande uit twee paar broers - opnieuw samenkomt in een repetitielokaal, niet meteen een garantie op nieuwe muziek. “We gaan vooral nummers van vroeger spelen”, vertelt Jonas. “We hebben destijds twee platen uitgebracht en hebben dus eigenlijk veel meer dan enkel ‘De Vriendschapsband’.” Het eerste album van X!NK bevatte twaalf nummers en verscheen in 2004. Op 30 september 2005 verscheen hun tweede album ‘Vergif’, met daarop singles als ‘Denk aan mij’, ‘Hou ons niet tegen’ en ‘De andere kant’. Dat laatste nummer was tevens ook de soundtrack van de film ‘Ice Age: The Meltdown’.

“Momenteel zijn we dus niet met nieuwe muziek bezig”, benadrukt Jonas. Hij vervolgt: “Maar aangezien we allemaal altijd muzikant gebleven zijn, bloeit er misschien wel iets uit als je ons samen in een repetitiekot zet. Al is dat momenteel nog niet aan de orde.”

Wat na X!NK?

De reden dat de groep in 2009 uiteindelijk de handdoek in de ring gooide, kwam doordat de jongens zich elk apart gingen focussen op eigen projecten. “We zijn eigenlijk gestopt met repeteren zonder dat echt af te spreken”, verduidelijkt Jonas. “Iedereen had andere muzikale projecten, dus dan is iedereen zijn eigen weg gegaan. Niels speelt onder meer bij Warhola, School is Cool, en Crackups. Thomas speelt dan weer bij Crackups en Double Veterans. Hij heeft ook zijn eigen opnamestudio.” Jonas vervolgt: “Ik heb mijn eigen projecten bij onder meer Get Off My Shoes. Dus eigenlijk is Philip de enige die muzikaal niet meer buiten zijn huis getreden is.”

Al heeft er zich de afgelopen jaren binnenshuis toch ook wel heel wat afgespeeld. Zo zijn Jonas en zijn broer Niels intussen vaders geworden. “Alleen mijn broer en ik hebben kinderen. Ik heb er twee”, vertelt Niels. “Enkel de familie Meukens heeft zichzelf dus voortgeplant. Er zijn kleine Meukentjes”, lacht de drummer.

Volledig scherm X!NX die finale wint van 'Eurosong voor kids' in 2003. © Photo News

Positieve reacties

Dat de groep naast hun persoonlijke projecten nu opeens de handen terug in elkaar slaat, kan op heel wat positieve reacties rekenen van het publiek. “Er waren heel veel reacties en ze waren ook opvallend positief. Het ding is dat wij zo jong waren toen we dat destijds allemaal hebben meegemaakt, dat we er eigenlijk ook niet bij stilstonden wat voor impact dat had. Dus we zijn nu wel een beetje onder de indruk van die reacties”, vertelt Jonas. Maar ondanks de positieve reacties, zijn de mannen van X!NK nog niet te ambitieus. “We zullen wel zien wat de toekomst brengt. We laten het gewoon allemaal wat op ons afkomen.”

