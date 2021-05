De ups en vooral vele downs van ‘Mr. Eurovision’ Johnny Logan: “Nog geen jaar na het Songfestival was ik gebroken”

Zaterdag geeft Duncan Laurence eindelijk de titel van regerende Songfestivalkampioen door. Wie vorig jaar in zak en as zat toen ‘s werelds langstlopende en meest bekeken liedjeswedstrijd voor het eerst in 65 jaar werd afgelast, was Johnny Logan. Het was in 2020 net veertig jaar geleden dat hij met ‘What’s Another Year’ aan zijn ongeëvenaarde Eurovisieparcours was begonnen, de Ier zou op het festival in Rotterdam geëerd worden en met een reeks jubileumconcerten doorheen Europa trekken. In Duitsland en Scandinavië is Johnny immers een superster: zijn platen halen er dubbel platina en stoten zelfs Coldplay van de eerste plek. Het was de beloning voor zijn volharding tijdens een lange, loodzware klim terug: na zijn eerste zege had hij alles meteen in rook zien opgaan en zag hij jarenlang zwarte sneeuw. Het Songfestival opnieuw winnen was een múst, dus deed hij het gewoon nog twee keer: in 1987 in Brussel met ‘Hold Me Now’, vijf jaar later als componist van ‘Why Me?’. In 1984 scheelde het slechts acht punten of hij had víer overwinningen op zak. Maar, zo zei hij vorig jaar, “wie me wil wegzetten als een Eurovisiepersonage, doe ik af als iemand met een erg lage intelligentie. Het is altijd makkelijker om iemand in een doosje te stoppen dan om naar een volledige loopbaan te kijken.” Johnny heeft immers keihard moeten vechten, ook tegen zijn persoonlijke demonen alcohol en echtelijke ontrouw. Dat de grootmeester van de Songfestivalballade een niet-erkende buitenechtelijke dochter heeft, ontkent hij niet per se, maar toen geïnsinueerd werd dat hij ook de vader was van Clément, de zoon van Wendy Van Wanten, ontplofte zijn Keltische temperament.