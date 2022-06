De terugkeer van Nederlandstalige muziek: “Engelstalig liedje zal nooit dezelfde impact hebben”

MuziekNederlandstalige muziek is helemaal back in business. Metejoor won drie MIA”s, Camille scoort hit na hit en ook Tourist LeMC weet Vlaanderen te bekoren met zijn liedjes. En dat terwijl er enkele jaren geleden nog nauwelijks Nederlandstalige nummers in de hitlijsten terug te vinden waren. Wat is er veranderd?

Je kon er tijdens de MIA’s niet omheen: opvallend veel Nederlandstalige artiesten en liedjes vielen in de prijzen, terwijl in het verleden vooral Engels- en Franstalige muziek bekroond werd. Ook op het Songfestival werd onze taal vertegenwoordigd, met dank aan de Nederlandse inzending S10. Het is duidelijk: Nederlandstalige muziek is terug van weggeweest. Hoe komt dat? Sam Jaspers, medeoprichter van de officiële Vlaamse hitparade Ultratop, legt uit: “Ik denk dat er altijd behoefte is geweest aan Nederlandstalige nummers, alleen was het aanbod er niet altijd op afgestemd.”

Gigantische crisis

Al is dat zeker niet altijd zo geweest. “In de jaren 90 leverde televisie een gigantische bijdrage aan de Vlaamse muziek met programma”s als ‘Tien Om Te Zien’. Later zijn er lange tijd geen kansen geweest voor artiesten in dat genre. Daarnaast kende de muziekindustrie in de jaren 2000 een gigantische crisis door het illegaal downloaden. De geïnvesteerde budgetten gingen flink omlaag, waardoor de kwaliteit daalde”, legt Jaspers uit.

Maar dan gebeurde er iets dat het vlammetje van de Nederlandstalige muziek toch weer aanwakkerde. “Plots waaiden heel wat hits uit Nederland over naar hier. Die liedjes kenden succes, waardoor Vlaamse artiesten nummers in dezelfde richting begonnen te maken. Neem nu Suzan & Freek. Zij braken drie jaar geleden door en scoren nu hit na hit. In Vlaanderen zien we dat Metejoor met zijn rustige nummers die stijl overneemt en ook zijn muziek kent succes.”

Quote Je kan niet naast een Nederlands­ta­li­ge tekst luisteren. Hij drukt je met de neus op de feiten. Sam Jaspers

Kwaliteit primeert

Volgens Jaspers kan een Nederlandstalig nummer even succesvol zijn als een Engelstalige song. Zolang die maar kwalitatief genoeg is. “Die kwaliteit is er in mijn ogen op verbeterd. Liedjes slaan aan en radiozenders spelen ze vaker. Daardoor krijgen ook soortgelijke artiesten sneller een kans.” Jaspers denkt dat jongeren minder dan vroeger geïnteresseerd zijn in andere talen en dat radiostations bang zijn luisteraars te verliezen en daarom op veilig spelen met Engelstalige en Nederlandstalige muziek. ”Tegenwoordig is het moeilijk om in een andere taal te scoren, terwijl er zoveel hits liggen te wachten in het buitenland. Als die goede nummers ons niet meer bereiken, kan je ze altijd coveren in het Nederlands en er hier een succes mee boeken.”

Waarin zit de kracht van een Nederlandstalig liedje dan? “In anderstalige nummers ontgaat de tekst mij vaak compleet”, zegt Jaspers. “Ik luister er niet aandachtig naar.” Hij vindt de taal bij anderstalige nummers minder van belang. “Bij Nederlandstalige muziek is dat anders: de tekst drukt je met de neus op de feiten, omdat het je eigen taal is. Je kan er niet naast luisteren, dus je hoort het verschil tussen een sterke, intellectuele tekst of karamellenversjes sneller. Luisteraars voelen zich aangesproken door of herkennen zich in de nummers die nu scoren. Bij de meesten gaat een Engelstalig liedje nooit datzelfde effect hebben. Nederlandstalige muziek heeft het momentum”, concludeert Jaspers. “De luisteraar en de media staan ervoor open. Dat is lang niet het geval geweest. Platenlabels trekken meer artiesten aan die in hun eigen taal zingen en zo gaat de bal aan het rollen.”

