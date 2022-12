De stukadoors van Goldband hebben er een fantastisch jaar opzitten: "Natuurlijk vallen we wel eens in de val van feesten en drinken”

Muziek Natalia viert 20-jarige carrière met jubileum­con­cert en gloednieu­we plaat: “Het is de bedoeling om daarna nóg door te gaan”

2023 wordt hét jaar van Natalia (41). Ze is verloofd met haar grote liefde Frederik (41) én ze pakt uit met groot muzikaal nieuws: ze viert twintig jaar op de planken met een jubileumconcert op 18 november 2023 in de Lotto Arena in Antwerpen. “Én er verschijnt in het voorjaar ook een volledig nieuwe plaat”, klinkt het.

