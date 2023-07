De stille ster van Tomorrowland: ouders bezorgen verlamde Laura onvergetelijke dag

MuziekZe werd omarmd, geknuffeld en gekust. Mama Nathalie en papa Patrick aan haar zij. Laura Deconinck (26) belandde na zuurstofgebrek bij de geboorte in een rolstoel, maar genoot -voor het hoofdpodium van Tomorrowland en temidden het gewoel- in stilte. “Laura begrijpt en beleeft alles, maar kan zich niet uiten.”

Vlaggen rondom haar rolstoel. Kussen vanuit de hele wereld. Tomorrowland koesterde Laura. Zij antwoordde met een glimlach. “Dit is echt haar dag", klinkt het bij papa Patrick. “En dit ontroert me. Laura is volledig verlamd en je kan nu niks aan haar merken. En waarschijnlijk zullen we ook in de auto huiswaarts niks aan haar zien. Maar ik weet nu al dat ze straks voor het slapengaan extatisch zal zijn in bed.”

Laatste liedje

Laura Deconinck uit Sint-Pieters-Leeuw leed aan zuurstofgebrek bij de geboorte en is qua communicatie beperkt tot twee signalen. “Rechts is ja, links is nee," klinkt het bij mama. “Ze kan niet zelfstandig eten of drinken, maar is zich wel bewust van alle signalen rondom haar. Ze begrijpt alles en op een dag als vandaag weten we dat ze niet naar huis wil vooraleer het laatste liedje heeft weerklonken.”

Intussen gaat de passage van Laura niet onopgemerkt voorbij. Festivalgangers omringen haar. Met liefde en respect. “Dat is het mooiste", lacht Nathalie. “Dat respect. Wanneer we hier door de massa gaan, maakt iedereen ruimte. Dat is niet altijd zo. We krijgen hier meer respect dan op een dijk aan zee.”

Extase

Papa is overweldigd. “Dit is een geweldige dag. Niemand kan nu iets merken aan Laura. En ook in de auto straks, zal er weinig aan haar te zien zijn. Maar we doen veel festivals samen en ik weet dat ze van deze muziek geniet. Straks stop ik haar in bed en weet ik dat de extase volgt. Dan zie ik een gelukkige dochter.”

