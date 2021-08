Muziek Sterren verzamelen voor 'The Best Of’

17 augustus Op de start van ‘The Best Of’ is het nog even wachten, maar gisteren werd het gloednieuwe VTM-programma wel al voorgesteld in het gebouw van DPG Media. Het is een soort van ‘Liefde voor muziek’, waarbij Vlaanderen zélf mocht kiezen wat de vijf allergrootste hits zijn van De Kreuners, Natalia, Dimitri Vegas & Like Mike, Raymond van het Groenewoud, Axelle Red, De Mens, Urbanus en Gorki.