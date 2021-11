“De muziek roept misselijkheid op”: Gemengde reacties op nieuwe ABBA-plaat ‘Voyage’

De Britse krant The Guardian is niet te spreken over de nieuwe plaat en heeft slechts twee sterren over voor de comeback van de Zweedse band. “Er is geen sprake van een leuk nostalgisch gevoel, de muziek roept eerder misselijkheid op”, aldus de recensie. Eerder was het nieuwsmedium wel positief over de twee singles van de plaat die begin september uitkwamen, ‘I Still Have Faith in You’ en ‘Don’t Shut Me Down’. Ook de Britse muzieksite New Musical Express (NME) is niet onder de indruk. “De muziek op de plaat is minder verrassend dan de comeback zelf”, schrijft NME.

Van het gerenommeerde muziekblad Rolling Stone kan ABBA op meer waardering rekenen. Het Amerikaanse blad is vol lof over de nieuwe plaat van ABBA, dat volgend jaar een reeks concerten geeft waarin de bandleden verschijnen als hologrammen. Met vier sterren prijst het blad de band dat ze nog “altijd even goed zijn in het maken van liedjes”.

Langdradig

De Nederlandse kranten reageren voornamelijk positief, met vier sterren van NRC als uitschieter. AD geeft drie sterren aan plaat, maar vindt sommige nummers te clichématig of langdradig. “Maar het oude ABBA-geluid is na 40 jaar nog goed genoeg”, aldus de krant.

In Zweden, het geboorteland van de band, hadden de muziekrecensenten toch meer verwacht van de nieuwe ABBA-plaat. “Het is niet het allerbeste ABBA-album”, zegt Anders Dahlbom van de krant Expressen. “Het zijn niet de liedjes die indruk maken, wel de manier waarop ABBA na al die jaren nog steeds klinkt.” Hij noemt het een “waardige comeback”.

Muziekredacteur Tali da Silva van de nationale Zweedse tv-zender SVT had zich toch meer voorgesteld van ‘Voyage’. “Is dit waar we bijna 40 jaar op hebben gewacht”, vraagt ze zich af. De recensent mist het ABBA-gevoel van de jaren 70 in de songs. “Toen waren er sterke emoties te horen, nu hebben ze het gewoon voor hun eigen plezier gedaan en dat is niet nodig”, is de conclusie.

“Alsof de tijd heeft stilgestaan”

Ook onze eigen recensent heeft gemengde gevoelens bij het nieuwe album. “‘Voyage’ klinkt alsof de tijd heeft stilgestaan. Het Zweedse kwartet is volledig zichzelf gebleven en dat is het beste wat ze hadden kunnen doen. Niet alle tien liedjes zijn even geslaagd, toch is dit precies wat je mocht wensen: vintage ABBA. Op ‘Voyage’ begaat ABBA af en toe een misstapje, maar uitglijden doen de Zweden niet. Alleen ‘Little things’ zit in de weg. Een veel te glad en tenenkrommend kerstlied dat tegen het einde ontspoort met een clichématig kinderkoor. De kracht van het album is de voortdurende herkenbaarheid, die in veertig jaar niet aan kracht heeft ingeboet.”

