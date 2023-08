“De latexpakjes heb ik allang achter mij gelaten”: hoe gaat het nog met zangeres Alana Dante?

Anke vroeg zich luidop af hoe het komt dat ze haar de afgelopen jaren zo moeilijk konden bereiken. “Ik ben altijd bereikbaar geweest. Iedereen is mij natuurlijk gewoon met latexpakjes aan uit de jaren 90, maar dat heb ik allang achter mij gelaten", legde Alana uit. Of ze dan ook vooral niét wil herinnerd worden aan die periode? “Ik ben helemaal niet verlegen voor wat ik gedaan heb, maar ik ben momenteel met heel andere dingen bezig.”

Anke zelf is een grote fan van haar monsterhit ‘Take Me For A Ride’. “Dat had je ook nog bij ‘Tien om te zien’ kunnen brengen de voorbije zomer. Wil je dat nummer niet meer zingen?” Waarop Alana al lachend reageerde: “Tja, ik zeg het. Ik ben echt met andere dingen bezig. Met een heel ander hoofdstuk. En dat latexpakje is toch ook wel heel warm in de zomer...” Alana Dante sloeg intussen dan ook een hele andere richting uit en focust zich vandaag de dag op een nieuwe muziekstijl: jazz.