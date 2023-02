De La Soul-rapper Trugoy the Dove (54) overleden

Muziek Dat belooft voor morgen: voorver­koop Beyoncé zorgt voor frustra­ties

Nu ‘Queen Bey’ haar Renaissance World Tour heeft aangekondigd is de jacht op de gegeerde concerttickets geopend. Dat is in ons Belgenlandje dan ook niet anders. Vandaag vond de voorverkoop plaats voor het concert van Beyoncé (41) op zondag 14 mei in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. En dat liep niet helemaal gesmeerd. “De frustraties die ik heb, zijn ongezien", klinkt het op sociale media.

9 februari