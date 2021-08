De Kreuners spelen de pannen van het dak op BuikRock: “Zalig om het volk weer te zien feesten”

“Dit was niet ons eerste optreden zonder mondmaskers, maar het was wel het eerste waarbij we zoveel publiek hadden”, klinkt het bij Walter Grootaers (66). “We hebben ons dan ook kapot geamuseerd. Zalig om het volk weer te zien feesten. We voelden ook dat de mensen er echt zin in hadden. Het publiek was heel open, en dan steek je vanzelf een tandje bij. Het publiek wilde ons, we voelden dat. Het was letterlijk ‘ik wil je’ (lacht) Ons publiek is altijd uitzinnig geweest, maar we merken wel dat mensen - nu corona stilletjesaan onder controle is - nog harder willen dansen.”