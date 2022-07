De klok rond meezingers en nostalgie: Joe lanceert nieuwe zender ‘Joe 10 Om Te Zien’

Er kwam tijdens de lancering van de zender al meteen enkele opvallende verhalen naar boven: Willy Sommers klapte uit de biecht over zijn unieke ontmoeting met Tina Turner bij ‘Tien Om Te Zien’. Daarnaast passeerden nog heel wat andere opmerkelijke anektdotes van BV’s de revue: zo vertelde Joe-dj Alexandra Potvin over haar allereerste date met Yasmine. “Ik vertel nu iets wat ik nog nooit heb verteld. In 1995 had ik mijn allereerste date met Yasmine en dat was tijdens de opnames van ‘Tien Om Te Zien’ in de Manhatten in Leuven. Na de opnames zijn we nog afgezakt naar de taverne van Jo Vally. Het was het begin van iets heel moois”, klonk het. Bart Kaëll deelde dan weer een hilarisch verhaal over hoe de bol van zijn microfoon ooit in het publiek belandde: “Ik had alleen nog een klein stompje in mijn hand en ik was zo beschaamd!”