De KetnetBand verwelkomt drie nieuwe leden waaronder Mega Mindy

Muziek Bart Peeters Deluxe in maart en april eindelijk terug naar de Lotto Arena

De concertreeks ‘Bart Peeters Deluxe’ zal in maart en april terugkeren naar het podium. De eerste vijftien concerten vonden plaats tussen november 2019 en eind januari 2020. De aanleiding was toen de 60ste verjaardag van Bart. In mei 2020 stonden de laatste 7 concerten op de planning toen het coronavirus alles lamlegde. “Bijna twee jaar later kunnen we de draad eindelijk terug opnemen en deze concertreeks afronden”, vertelt sportpaleisbaas Jan Van Esbroeck opgelucht.

3 februari