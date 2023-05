DE HLN-FESTIVALWIJZER. Moet je naar de ‘Grote Vier’ om grote namen te zien? En hoeveel zullen de pintjes kosten?

MUZIEK Een jaar na de dood van Taylor Hawkins: Josh Freese is nieuwe drummer van Foo Fighters

Een jaar na de dood van drummer Taylor Hawkins hebben de Foo Fighters een nieuwe drummer gekozen. De Amerikaanse rockband kondigde zondag in de livestream voor hun nieuwe plaat ‘But here we are' aan dat Josh Freese (50) vanaf nu deel uitmaakt van de band. Hij speelde in het verleden bij Guns N’ Roses, Devo, Nine Inch Nails en Paramore.