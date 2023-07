De genomineerden voor ‘Zomerhit’ zijn bekend: deze artiesten strijden om de titel

Van maandag 10 juli tot en met zaterdag 19 augustus gaan VRT 1 en Radio2 in Blankenberge op zoek naar dé ‘Zomerhit’ van 2023.

Dit zijn de twintig genomineerden, in alfabetische volgorde.

Aaron Blommaert – Zonde

Bart Kaëll – Wat is jouw geheim?

Berre – Kissing Strangers

Camille – Rihanna

Chérine – L’âge que je n’ai pas

DJ Licious – Ibiza Sky

Gustaph – Because of You

Guusje & Bazart – Blijf nog even hier

Hooverphonic – Por Favor

Laura Tesoro – BAD ain’t that BAD

Lissa Lewis – Het lijkt wel zomer

Maksim – Onder invloed

Mentissa – Mamma Mia

Metejoor – Laat ons een bloem

Niels Destadsbader & Kenny B – Liefs voor later

Olivia – Better Now

Pommelien Thijs – Erop of eronder

Regi feat. Maxine – Horen, zien en zwijgen

Stan Van Samang – Feest

The Starlings & Ozark Henry – Under Your Spell

Alleen recente Vlaamse singleproducties die tussen 2 juni en 7 juli 2023 zowel in de Ultratop als in de playlist van Radio2 en/of MNM stonden, kwamen in aanmerking om genomineerd te worden. De rangschikking van de best scorende Vlaamse singleproducties in de Ultratop 100 vormt de definitieve lijst.

De luisteraar beslist

De stemming is vanaf nu geopend. Bij ‘Zomerhit’ bepaalt het publiek en alleen het publiek de winnaar. Stemmen kan via de VRT MAX-app. Vanaf vrijdag 7 juli kun je elke week één keer stemmen op jouw drie favoriete artiesten. Stem je meerdere keren per week, dan telt alleen je laatste inzending. Die stemming loopt af op zaterdag 12 augustus om 23.59 uur. Dan weten we welke tien genomineerden naar de finale mogen. Vanaf zondag 13 augustus kun je nog een keer stemmen, op jouw drie favorieten uit de tien finalisten. Ook tijdens deze stemming telt alleen je laatste inzending. De tellers blijven gedurende de zes weken stemming doorlopen, de stemmen van beide rondes worden dus bij elkaar opgeteld. De tweede stemming loopt tot het einde van de finale op zaterdag 19 augustus. Dan weten we wie de winnaar is van ‘Zomerhit’ 2023.

De planning

De ‘Zomerhit’-televisieshows worden opgenomen naast de vuurtoren in Blankenberge.

Show 1: opname op woensdag 12 juli – uitzending op zaterdag 15 juli

Show 2: opname op maandag 17 juli – uitzending op zaterdag 22 juli

Show 3: opname op dinsdag 18 juli – uitzending op zaterdag 29 juli

Show 4: opname op woensdag 2 augustus – uitzending op zaterdag 5 augustus

Show 5: opname op donderdag 3 augustus – uitzending op zaterdag 12 augustus

Show 6: finale, live op zaterdag 19 augustus

In de eerste vijf shows worden de twintig genomineerden voorgesteld en treden er ook nog heel wat andere artiesten op. In de finale strijden de tien populairste nummers voor de titel ‘Zomerhit’ 2023. De uitzendingen kun je bekijken op VRT 1 en VRT MAX.

