De genomineerden voor de Radio 2 Zomerhit zijn bekend: wie gaat er straks met de hoofdprijs naar huis?

Van maandag 11 juli tot en met zaterdag 20 augustus gaan Siska Schoeters en Niels Destadsbader op zoek naar dé Zomerhit van 2022.

Dit zijn de twintig genomineerden, in alfabetische volgorde.

Axelle – Candy crush

Berre – Say my name

Cleymans & Van Geel – Olivia

Clouseau – Nu gaat het gebeuren

Emiline – Brain

Gene Thomas – Bye bye baby

Jaap Reesema & Lea Rue – Code rood

Jérémie Makiese – Miss you

Jérémie Vrielynck & Sali Haidara – Als de zon schijnt

Laura Tesoro – Not easy

Maksim – Zonder mij

Margriet Hermans – Lekker blijven hangen

Metejoor & Snelle – Kijk ons nou

Milow – How love works

Niels Destadsbader – Ik neem er één

Olivia & Paul Sinha – Elektriciteit

Pommelien Thijs – Ongewoon

Regi & Emma Heesters – Zwaartekracht

The Starlings – Gold

Willy Sommers – Poster boy

Alleen recente Vlaamse singleproducties die tussen 3 juni en 1 juli 2022 zowel in de Ultratop als in de playlist van Radio2 stonden, kwamen in aanmerking om genomineerd te worden. De rangschikking van de best scorende Vlaamse singleproducties in de Ultratop 100 en die van de meest gespeelde, recente Vlaamse producties op Radio2 zijn samengeteld om tot de definitieve lijst te komen.

Volledig scherm The Starlings © BELGA

De luisteraar kiest

Na de bekendmaking van de genomineerden op Radio2, opende presentator Benjamien Schollaert de stemming. Dat deed hij samen met Karen Damen, die met K3 de Zomerhit won in 1999, 2000 en 2001. Bij Zomerhit bepaalt het publiek de winnaar. Stemmen kan via de VRT NU-app. Vanaf maandag 4 juli kun je elke week één keer stemmen op jouw drie favoriete artiesten. De stemming loopt af op zondag 14 augustus om 12 uur. Dan weten we welke tien genomineerden naar de finale mogen. De tellers gaan weer op nul en je kunt opnieuw stemmen voor jouw favoriete artiest en nummer. Deze keer kun je stemmen via televoting. De tweede stemming loopt tot het einde van de finale op zaterdag 20 augustus. Dan weten we wie de winnaar is van Zomerhit 2022.

Zomerhit doet drie badsteden aan

Van maandag 11 tot en met zaterdag 23 juli in De Panne.

Van maandag 25 juli tot en met zaterdag 6 augustus in Breden.

Van maandag 8 tot en met zaterdag 20 augustus in Blankenberge.

Volledig scherm Pommelien Thijs © © VRT

Hier worden de tv-opnames gemaakt

Dinsdag 12 juli in De Panne: Zomerhit show 1

Woensdag 13 juli in De Panne: Zomerhit show 2

Woensdag 27 juli in Bredene: Zomerhit show 3

Donderdag 28 juli in Bredene: Zomerhit show 4

Donderdag 11 augustus in Blankenberge: Zomerhit show 5

Zaterdag 20 augustus in Blankenberge: Zomerhit show 6 – livefinale

De shows starten rond 20.30 uur à 21 uur. Ze zijn gratis en vrij toegankelijk voor iedereen. In show 1 tot en met 5 treden er telkens vier genomineerden op. De uitzendingen op Eén en VRT NU zie je telkens op zaterdag, rond 20.45 uur.

Niels Destadsbader won eerder al de zomerhit met 'Verover Mij'.

