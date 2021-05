De favorieten van onze vrouw op het Songfestival: deze acts moet je gezien hebben

SongfestivalJuicht ende jubelt! Vanavond is het eindelijk zover en weten we wie het 65ste Songfestival wint. Omdat er helaas ook veel bagger op het podium staat, selecteerden wij - volgens ondergetekende dan toch - de acts die u wél moet zien.

Oekraïne: Go_A - SHUM

The Matrix meets Dua Lipa meets dikke vette rave meets de rattenvanger van Hamelen. Geen idee waar ‘Shum’ precies over gaat, maar hypnotiserend en aanstekelijk it is. Dit klinkt als dé undergroundfuif waar iedereen jaren later nog over praat. Volgend jaar wodka drinken tot we een nieuwe lever nodig hebben? з радістю!

Portugal: The Black Mamba - Love Is On My Side

Wat een klasse, deze song. Een van de meest originele stemmen in de wedstrijd én een inzending die - net als ‘The Wrong Place’ - bewijst dat het ook zonder hamsterwiel en vuurwerk kan.

Litouwen: The Roop - Discotheque

De kanariegele pakjes doen pijn aan de ogen en het lijkt alsof The Roop James Corden heeft meegebracht als achtergronddanser, maar aanstekelijk is het nummer wel. Oh ja: die ‘finger dance’ is moeilijker dan het eruit ziet. Wij proberen al enkele uren onze vingers weer uit de knoop te halen...

Engeland: James Newman - Embers

“Als we dit jaar geen punten krijgen, is het wel duidelijk dat Europa ons haat”, schreef de toonaangevende Britse krant The Guardian. Na de miskleunen die het Verenigd Koninkrijk de voorbije jaren naar het Songfestival stuurde - nee, we zijn de vreselijke entry van Engelbert Humperdinck nog niet vergeten - is James Newman een verademing. Broer van John Newman en net zo’n grote hitmachine. Of dit echt gaat scoren valt te betwijfelen, maar ‘t lijkt onwaarschijnlijk dat ‘Embers’ geen radiohit wordt...

België: Hooverphonic - The Wrong Place

‘The Wrong Place’ is geen typisch nummer, maar daarin schuilt mogelijks een van de grote sterktes van de Belgische inzending. Ook het straffe team achter Hooverphonic - van de stylist van Lady Gaga tot de regisseur van de winnende act twee jaar geleden - is een troef. En dan hebben we het nog niet eens over die fenomenale stem van frontvrouw Geike Arnaert gehad. Als er één moment is om een lichte opstoot van chauvinisme te voelen, is het vanavond wel.

Frankrijk: Barbara Pravi - Voilà

Volgens de bookmakers een van de topfavorieten voor eindwinst vanavond. Hoewel we niet helemaal geloven in hun voorspellingen, begrijpen we wel waarom ‘Voilà’ zo hoog wordt ingeschat. Barbara is gezegend met een fantastische stem en weet haar nummer - een soort van filmisch chanson - zeer overtuigend te brengen.

