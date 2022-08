De ‘echte reden’ dat Roméo Elvis zijn tour afblies: “Technische problemen? Nee, de tickets verkochten niet”

Volgens andere bronnen is er dan weer een compleet afwijkende reden. “We zien dat de tickets niet verkochten”, zo schrijft ‘Cine Tele Revue’. “De concerten die zijn afgelast zijn er voornamelijk zes in Frankrijk: Zénith de Lille, Amiens, Toulouse, Straatsburg, Lyon en Rennes. Het gaat hier niet om kleine zaaltjes. Het zijn arena’s die Roméo Elvis gewoon niet gevuld kreeg.” Het geplande concert in Parijs gaat nog wel door. “Dat lijkt ons dan weer normaal, omdat het al uitgesteld is sinds 2020. Daar kon hij niet onderuit. Maar ook hier zien we dat de zaal niet vol zit.”