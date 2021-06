David Guetta verkoopt huidige (en toekomstige) muziekrechten aan Warner Music

Muziek Een gloednieu­we videoclip én een optreden in de Lotto Arena: Netsky brengt zijn nieuwe muziek nu ook naar ons land

4 juni Terwijl Europa nog in volle lockdown was in de strijd tegen het coronavirus, trok Boris Daenen aka Netsky (32) begin dit jaar naar Nieuw-Zeeland. Daar stelde hij zijn album ‘Second Nature’ voor met een tournee die volledig uitverkocht was. Gelukkig voor ons kunnen ze niet alleen aan de andere kant van de wereld genieten van de podiumkunsten van de dj, want volgend jaar staat Netsky ook in ons land op de planken.