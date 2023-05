Dat gaat vuurwerk geven: CAMILLE staat volgend jaar in het Sportpaleis

Muziek Dit liedje van Drake en The Weeknd is een hit op sociale media (maar is hartstikke nep)

Een door kunstmatige intelligentie gegenereerde track met de ‘gekloonde’ stemmen van Drake (36) en The Weeknd (33) gaat als een razende rond op sociale media. In het nummer ‘Heart on my sleeve’ rappen en zingen de Canadese artiesten over zangeres en actrice Selena Gomez (30). Nooit eerder klonk een nepnummer zó realistisch, maar er lijkt een addertje onder het gras te zitten.