Danzel stelt nieuwe zomersingle én vrouw voor op Poolse tv: “Polen is mijn tweede thuis”

MuziekIn Vlaanderen kennen we de Belgische zanger Danzel (46) vooral van zijn hits ‘Pump It Up’ en ‘Put Your Hands Up in the Air’, maar in Polen is hij nog steeds een veelgevraagd artiest. Zo mocht hij op de Poolse televisie TZN in de ochtendshow ‘Dzień Dbory TZN’, oftewel ‘Goeiemorgen TZN’, zijn nieuwe zomersingle ‘The Best Last Night’ voorstellen.