Dansers uit nieuwe clip Stromae klagen omstandigheden aan: “We verdienden minder dan de figuranten”

De videoclip van ‘Fils de joie’ werd in januari opgenomen in het Jubelpark in Brussel. Het eindresultaat mag er alvast wezen, maar uit verschillende klachten is ondertussen gebleken dat de werkomstandigheden niet optimaal waren. Een van de dansers die in de clip te zien is, vertelde over haar ervaringen in een interview met RTBF. “Waarom koos u voor een samenwerking met productiehuis Abyssal, dat niet schijnt te geven om het betalen van een fatsoenlijk loon aan cultuurwerkers?”, vraagt de danseres in kwestie zich luidop af. Naar eigen zeggen kreeg ze voor vijf dagen werk een vergoeding van amper 150 euro. De voorwaarden zouden ook pas bekend zijn gemaakt na de casting, en als catering werden er enkel wafels voorzien. In ruil moesten ze dagenlang in temperaturen rond het vriespunt werken.