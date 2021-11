Dankzij Spotify Lyrics zing je ze nooit meer verkeerd: Dit zijn de tien meest misbegrepen lyrics

Dat is trouwens heel normaal. Onze hersenen doen hun best om alles te begrijpen, maar als dat toch niet lukt proberen ze creatieve oplossingen te vinden voor het probleem. Dat fenomeen heet ‘Mondegreen’, de verkeerd begrepen tekst van een liedje wordt door de hersenen van de luisteraar automatisch aangepast tot een herkenbare en betekenisvolle zin.

Het meest bekende voorval van zo’n Mondegreen is wellicht ‘Ken Lee’. Tijdens het Bulgaarse ‘Music Idol’ in 2008 was een kandidate er rotsvast van overtuigd dat het nummer dat ze ging brengen ‘Ken Lee’ heette. Het ging echter om ‘Without You’ van Mariah Carey. Bekijk hieronder zelf de verwarrende interepretatie van de lyrics:

1. Coldplay – Paradise

Heeft Coldplay iets met gokken? Misschien wel. Dat is alleszins wat hun fans denken, want in een van de versregels van hun nummer ‘Paradise’ komt het stukje ‘Para-para-paradise’ voor, wat bij veel fans binnenkwam als ‘pair of, pair of, pair of dice’.

2. Miley Cyrus – Party In The U.S.A

Miley Cyrus zingt in haar hitnummer ‘Party In The U.S.A’ over ‘Welcome to the land of fame excess’ maar er is niet veel voor nodig om er iets anders van te maken. Bij velen klonken de lyrics meer als ‘Welcome to the land of flaming sex’.

3. Taylor Swift – Blank Space

Het moet een van de meest misbegrepen lyrics van de afgelopen jaren zijn. Taylor Swift zingt in ‘Blank Space’ de regel ‘Got a long list of ex lovers’. Dat heeft ze zeker, maar de liefhebbers van koffie hoorden het helemaal anders: ‘Got along with Starbuck’s lovers’.

4. The Kooks – Naive

Het is hoe dan ook niet altijd even gemakkelijk om te begrijpen wat Luke Pritchard van The Cooks net zingt. De zin ‘And I know she knows I’m not fond of asking’, gezongen in een nogal vreemd metrum én accent, klint nogal snel als ‘And I know she knows I’m from Nebraska’.

5. Bon Jovi – Livin’ On A Prayer

Bon Jovi scoorde een wereldhit met ‘Livin’ On A Prayer’. Het lijkt erop alsof hij zingt ‘It doesn’t really matter if we’re naked or not’. Maar dat is niet het geval, hij zingt wel degelijk ‘It doesn’t really matter if we make it or not’.

6. Selena Gomez – Good For You

Selena Gomez zingt op een bepaald moment ‘I’m 14 carat’. Belangrijk om jezelf naar waarde te schatten, maar dat deden haar fans niet. Ze maakten er al snel ‘I’m farting carrots’ van.

7. Queen – Bohemian Rhapsody

Het is een hele opgave om de tekst van Queens ‘Bohemian Rhapsody’ uit het hoofd kennen, en zij die hem denken te kennen, slaan de bal nogal eens mis. De versregel ‘Spare him his life from this monstrosity’ werd door fans verkeerd geïnterpreteerd en kreeg de invulling: ‘Saving his life from this warm sausage tea.’

8. Celine Dion – My Heart Will Go On

Het ‘Titanic’-nummer ontroert heel wat mensen, maar dan vooral de mensen die goed opletten. Je zou er per ongeluk al eens ‘Near, far, wherever you are, I believe that the hot dogs go on’ in kunnen horen in plaats van ‘Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on’.

9. The Police - Message In A Bottle

The Police beschouwde ‘Message in a Bottle’ als een van hun tekstueel meest diepgaande nummers. Toch is het ook hier gemakkelijk om de mist in te gaan. ‘A year has passed since I wrote my note’, klinkt vaak als ‘A year has passed since I broke my nose’.

10. Billy Joel - We Didn’t Start The Fire

Het nummer bereikte nummer 1 in de Billboard Hot 100 na de release ervan in 1989. De misbegrepen lyrics blijven tot op de dag van vandaag erg amusant. ‘We didn’t start the fire, it was always burning, since the world’s been turning’ werd heel vaak verward met een alternatieve versie, namelijk ‘We didn’t start the fire, it was always burning, said the worst attorney’.

