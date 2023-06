Dankzij ‘Liefde voor muziek’ schittert Günther Neefs na 15 jaar opnieuw in de Ultratop

Muziek Exclusieve kladver­sies van Freddie Mercury onthullen dat ‘Bohemian Rhapsody’ bijna een andere titel kreeg

Toen de frontman van Queen, Freddie Mercury, de beroemde hit ‘Bohemian Rhapsody’ schreef in 1975, had die bijna een andere titel gekregen. Dat werd ontdekt op kladversies van de tijdloze hit die Freddie neerpende. Die notities worden nu geveild - naast enkele andere bezittingen uit de privécollectie van Mercury - in Sotheby’s Auction House in Londen.