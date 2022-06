Dankjewel ‘Stranger Things’: Kate Bush verdient meer dan 1 miljoen met hit uit 1985

MuziekHet lijkt alsof we even geteleporteerd worden naar de jaren 80. Zo klinkt ‘Running Up That Hill’ uit 1985 weer dagelijks op onze radio’s. En daar heeft de populaire Netflixreeks ‘Stranger Things’, dat zich afspeelt in de eighties , alles mee te maken. Zangeres Kate Bush (63) kan er alleen maar dankbaar voor zijn, want de heropleving van het nummer levert haar 1 miljoen pond (1,16 miljoen euro) op.

37 jaar nadat Kate Bush een hit uitbrengt, doet ze dat gewoon opnieuw met hetzelfde nummer. Als ‘Running Up That Hill’ voorbijkomt in ‘Stranger Things’, slaat iedereen massaal aan het streamen. Het liedje haalt zelfs opnieuw de hitlijsten. Muziekinsiders vertellen aan ‘The Sun’ dat de zangeres er wekelijks ongeveer 250.000 pond (291.000 euro) aan verdient. En dan hebben we het enkel nog maar over de streams op Spotify. Een andere bron zegt: “Kate kan bijna een bedrag van zeven cijfers innen door de heropleving van het liedje.” De zangeres heeft daarbij geluk, want bijna al het geld gaat rechtsreeks naar haar. Bush bezit namelijk alle publicatie- en licentierechten.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm 'Stranger Things' seizoen 4 © Netflix

Opvallend feitje: in 1985 bereikte het nummer de derde plaats in de hitlijsten. Momenteel prijkt het al twee weken op nummer één en breekt het allerlei records. Zo heeft Kate nu de langste kloof tussen twee nummer-één-hits. De laatste keer was in 1978, toen stond ze bovenaan met ‘Wuthering Heights’. Dankzij ‘Stranger Things’ is Bush nu ook de oudste vrouw met een nummer-één-single in Groot-Brittannië. Ze haalt Cher in, die in 1998 met ‘Believe’ op één stond. Zij was toen 53.

Kate Bush zelf is natuurlijk enorm blij met het nieuws. “Ik maakte nog nooit zoiets mee. Het is moeilijk om de snelheid waarmee dit gebeurde te bevatten. Maar het doet me deugd dat jonge mensen het nummer voor de eerste keer ontdekken”, vertelt ze aan ‘Billboard’.

LEES OOK: